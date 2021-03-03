Леонид Кравчук считает, что обострение ситуации на Донбассе – это реакция России на отстаивание Украины своих интересов. По его словам, страна-агрессор почувствовала, что давление на нее усиливается.

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что российские оккупационные войска активизировались, они все больше нарушают режим тишины. Из-за этого возросло количество раненых и контуженных.

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Леонид Кравчук подчеркнул, что попытки прояснить ситуацию пока не дают конкретных результатов. Он предположил, что это реакция России на активность Украины.

В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется,

– пояснил первый президент.

Международное давление на Россию усиливается

Соединенные Штаты четко определили отношение к России, к оккупации Крыма и части Донбасса. А после визита Жозепа Борреля в Москву ухудшились отношения и с ЕС.

По словам Леонида Кравчука, Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. Сейчас она пытается доказать, что тоже, мол, не спит и начинает действовать.

России не поможет даже пропаганда

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что люди сравнивают то, что происходит в Украине и России, и "результат сегодня работает не на Россию". В такой ситуации не сработает даже кремлевская пропаганда.

Нам нужно на силу отвечать силой, на свободу – свободой, на переговоры – переговорами. Мы будем инициировать это. Мы будем поддерживать разумные действия. И когда нас бьют, мы не будем делать вид, что это провокация. Мы должны видеть реальную ситуацию и действовать в условиях реальной ситуации,

– подытожил Леонид Кравчук.

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Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала