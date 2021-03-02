Евросоюз оставит в действии санкции против России из-за ситуации на Донбассе. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, в непосредственном участии Москвы в конфликте сомневаться не приходится.

Об этом Шарль Мишель рассказал во время первого официального визита в Украину. Председатель Евросовета вместе с президентом Зеленским посетил зону проведения ООС на Донбассе.

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Зеленский показал Мишелю разрушительные последствия войны

В частности Мишель и Зеленский побывали в КПВВ "Счастье", на Луганщине.

Сегодня собственными глазами, вы увидели разрушительные последствия войны на востоке и что делает Украина для улучшения чрезвычайно сложного положения своих граждан на временно оккупированных территориях,

– заметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что именно пункт "Счастье" является показательным, ведь это граница, которая отделяет оккупированную Украину от свободной. Глава государства также поблагодарил Евросоюз за политическую поддержку. Говорится, в частности, об экономическом и политическом давлении на Россию с помощью санкций.

Реальность, за которую стыдно, – Мишель

Глава Евросовета назвал неприемлемой ситуацией, когда в центре Европы идет война и гибнут люди.

Это реальность, за которую стыдно. Люди продолжают гибнуть в этом конфликте и жить в чрезвычайно сложных обстоятельствах,

– сказал Шарль Мишель.

Мишель заверил, что Брюссель поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Путем к миру председатель Евросовета назвал полное выполнение минских договоренностей. Россия, в отличие от Украины, никаких шагов на этом пути не делает.

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И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником,

– резюмировал Шарль Мишель.

Украина подчеркивает проблемы в минском процессе

Отметим, что ранее Украина заявила о заморозке минского процесса. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что этот формат практически исчерпал себя. Однако де-факто он все еще работает.

Согласны с этим и за рубежом. Канцлер Германии Ангела Меркель тоже отметила, что за последние годы стороны не достигли никакого прогресса. Причина – невыполнение обязательств Россией.