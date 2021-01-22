Если ситуация не изменится и Украина не получит доступа к оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, уже через несколько лет там вообще не останется шахт. Скорее всего, восстанавливать их после освобождения Донбасса будет нецелесообразно.

О том, что кремлевская администрация собирается удовлетворить потребности угольнодобывающей отрасли Донецкой области только на совершенно минимальном уровне, свидетельствуют "документы" террористов. Их предоставили 24 каналу собственные источники в правоохранительных органах Украины.

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Это приведет даже не к продолжению агонии шахт, а к тотальному ухудшению ситуации. Как с невыплатами зарплат, так и со смертями при добыче.

Отсутствие достаточного финансирования со стороны России, а также из-за махинаций террористического руководства уже привели к тому, что большинство шахт не выполняют даже половину годового плана.

Например, по состоянию на ноябрь 2020 года ГП "Макеевуголь" получило от "республиканского предприятия" "Энергия Донбасса" 55,7% от той суммы, на которую отгрузили угля.

С шахтой "Комсомолец Донбасса" рассчитались вообще на 20,4%, а с предприятиями "Торенантрациту" – на 23,6%.



С шахтами в "ДНР" не рассчитываются / Фото 24 канала

Чтобы удержать работу предприятий хотя бы в том ужасном уровне, в котором они находятся сейчас, оккупанты запросили у Москві 1 миллиард рублей.

Для этого деньги должны распределить так:

ГП "ДУЭК" – 20 миллионов 717 тысяч рублей

ГП "Макеевуголь" – 122 миллиона 891 тысяч рублей.

ГП "Торезантрацит" – 477 миллионов 666 тысяч рублей.

ГП "Шахта имени Засядько" – 181 миллион 724 тысяч рублей.

ГП "Шахта Комсомолец Донбасса" – 200 миллионов рублей.

Впрочем, даже этого плана "восстановления" может хватить лишь на то, чтобы откачивать воду из шахт в течение 1-2 лет. Согласно выводам экспертов, 1 миллиарда шахтам хватит только на проведение каких-то текущих ремонтов без обновления оборудования, что крайне необходимо на каждом предприятии. При этом вернуть эти деньги уже никому не удастся, поскольку угольная отрасль является убыточной.

Но и этого у "ДНР" не будут. Вместо прямых поставок денег, как было в 2014 году, Кремль решил отказать террористам во всем. Единственные деньги, которые могут получить шахты – копейки от задолженных им сумм:

"Макеевуглю" должны 1,1 миллиарда рублей.

"Торезантрациту" – 1,57 миллиарда.

"Комсомольцу Донбасса" – 5,4 миллиарда.