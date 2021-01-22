Денег не будет: Россия бросила шахтеров Донбасса на верную гибель
Если ситуация не изменится и Украина не получит доступа к оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, уже через несколько лет там вообще не останется шахт. Скорее всего, восстанавливать их после освобождения Донбасса будет нецелесообразно.
О том, что кремлевская администрация собирается удовлетворить потребности угольнодобывающей отрасли Донецкой области только на совершенно минимальном уровне, свидетельствуют "документы" террористов. Их предоставили 24 каналу собственные источники в правоохранительных органах Украины.
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Это приведет даже не к продолжению агонии шахт, а к тотальному ухудшению ситуации. Как с невыплатами зарплат, так и со смертями при добыче.
Отсутствие достаточного финансирования со стороны России, а также из-за махинаций террористического руководства уже привели к тому, что большинство шахт не выполняют даже половину годового плана.
Например, по состоянию на ноябрь 2020 года ГП "Макеевуголь" получило от "республиканского предприятия" "Энергия Донбасса" 55,7% от той суммы, на которую отгрузили угля.
С шахтой "Комсомолец Донбасса" рассчитались вообще на 20,4%, а с предприятиями "Торенантрациту" – на 23,6%.
С шахтами в "ДНР" не рассчитываются / Фото 24 канала
Чтобы удержать работу предприятий хотя бы в том ужасном уровне, в котором они находятся сейчас, оккупанты запросили у Москві 1 миллиард рублей.
Для этого деньги должны распределить так:
- ГП "ДУЭК" – 20 миллионов 717 тысяч рублей
- ГП "Макеевуголь" – 122 миллиона 891 тысяч рублей.
- ГП "Торезантрацит" – 477 миллионов 666 тысяч рублей.
- ГП "Шахта имени Засядько" – 181 миллион 724 тысяч рублей.
- ГП "Шахта Комсомолец Донбасса" – 200 миллионов рублей.
Впрочем, даже этого плана "восстановления" может хватить лишь на то, чтобы откачивать воду из шахт в течение 1-2 лет. Согласно выводам экспертов, 1 миллиарда шахтам хватит только на проведение каких-то текущих ремонтов без обновления оборудования, что крайне необходимо на каждом предприятии. При этом вернуть эти деньги уже никому не удастся, поскольку угольная отрасль является убыточной.
Но и этого у "ДНР" не будут. Вместо прямых поставок денег, как было в 2014 году, Кремль решил отказать террористам во всем. Единственные деньги, которые могут получить шахты – копейки от задолженных им сумм:
- "Макеевуглю" должны 1,1 миллиарда рублей.
- "Торезантрациту" – 1,57 миллиарда.
- "Комсомольцу Донбасса" – 5,4 миллиарда.
Сколько денег недополучают шахты Донбасса из-за махинаций террористов и запустения предприятий / Фото 24 канала
Тех сумм, на которые в 2021 году профинансируют угольнодобывающую отрасль на захваченной части Донецкой области, не хватит даже на то, чтобы рассчитаться с выплатами зарплат за 2020 год.
Угольнодобывающая отрасль оккупированной Донетчины умирает / Фото 24 канала
Фактически же, оккупанты бросили горняков захваченных ими же мест на произвол судьбы. Угольная отрасль региона умрет. И потянет за собой шахтеров, которых россияне выталкивают на войну. Поскольку только участвуя в боевых действиях, в "ДНР" обычные люди могут получать 10-15 тысяч рублей. Эти деньги на заброшенной территории считаются большими.
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