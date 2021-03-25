На дне Черного моря в 2013 году обнаружили разведывательный буй. Вероятнее всего, он принадлежал России. Она могла использовать его в интересах своих вооруженных сил и против Украины.

Экс-командующий ВСУ Виктор Муженко рассказал, что после того, как нашли разведывательный буй, СБУ обыскала кабинеты руководства Генерального штаба.

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Что происходило в Черном море в 2013 году

По словам Муженко, тогда был уволен с должности первый заместитель начальника Генштаба ВСУ адмирал Игорь Кабаненко.

"Мы поняли, что идет какая-то накачка, но полной информации, я лично, не имел", – сказал генерал.

Экс-командующий ВСУ считает, что разведывательный буй имел российское происхождение.

Это было одно из мероприятий разведывательного характера, которое проводили на территории Украины в интересах вооруженных сил России. Кабель связи был в пределах территориального моря Украины. Значит, это должны были согласовать с украинской стороной. Это было сделано тайно, а значит было сделано против Украины,

– вспомнил Муженко.

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Что известно о разведывательном буе

Летом 2013 года гидролокатор "Олимп" зафиксировал неизвестный сигнал с моря. Тогда спецоперацию по обнаружению неизвестного устройства согласовали на самом высоком уровне.

"Разрешение на проведение этой операции я получал у заместителя министра обороны Александра Олейника. Об этом мы докладывали секретарю СНБО Украины (2012 – 2014) Андрею Клюеву, а Клюев по телефону – тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Получили разрешение и в тот же день начали проведение спецоперации", – пояснил в 2020 году экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана в комментарии "Радио Свобода".

Ответственным за операцию он назначил своего заместителя Игоря Кабаненко.

Тогда водолазам удалось найти устройство, но концы кабеля обрезали. По мнению Заманы, тогда произошла утечка информации. Но специалисты считают, что это был излучатель "Инза-100", разработанный российским Акустическим институтом имени Андреева. Устройство позволяло получить гидроакустические портреты кораблей, а в то время в Севастополь заходил американский эсминец.

По мнению Кабаненко, решение о размещении буя принимали на самом высоком уровне. Самого адмирала в 2013 году обвинили в разглашении гостайны, но он восстановил свое имя.

Обратите внимание! 24 марта Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма. Документ состоит из преамбулы и 97 пунктов. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова "это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Россией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма".