В Москве в аэропорту "Шереметьево" задержали и взяли под стражу оппозиционера Алексея Навального. 17 января он вернулся из Германии после реабилитации.

Российские правоохранители задержали его во время прохождения паспортного контроля. Как в соцсетях реагируют на задержание оппозиционера по прилету в Москву – читайте в материале 24 канала.

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Что известно о задержании оппозиционера

О своем возвращении Алексей Навальный сообщил заранее. Тогда в России заявили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну.

Ему хотят заменить условный срок на реальный – речь идет о деле "Ив Роше" 7-летней давности. После информации о том, что оппозиционер 17 января прилетит в Россию его сторонникам пригрозили наказанием в случае встречи Навального в аэропорту.

Еще утром в аэропорт "Внуково" начали стягивать спецтехнику. Однако прилетел оппозиционер в "Шереметьево".

Обратите внимание! Во "Внуково" до прилета произошли задержания его сторонников – известно о по меньшей мере 37 задержанных. Дальнейшую судьбу Алексея Навального будет решать суд.

Как отреагировали в соцсетях

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержание Алексея Навального в своем твиттере. Она заявила, что его задержание в московском аэропорту – опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы.

Беларусь видела последствия такого отношения к политическим оппонентам. Это не отвечает интересам русского народа и страны,

– написала Тихановская.

Detention of Alexey @Navalny at a Moscow airport is a dangerous step to depriving Russians of political alternatives. Belarus has seen the outcome of such treatment of political opponents. This does not serve the interests of the Russian people and of the country. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 17, 2021

В заявлении Международной правозащитной организации Amnesty International говорится, что "арест Алексея Навального является еще одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать".

Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его заявлений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, которые действовали по приказу самого высокого уровня,

– сказала директор московского офиса Amnesty International.

На задержание оппозиционера отреагировали в Латвии, Эстонии и Литве – совместным заявлением министров иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его немедленного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он (Навальный – 24 канал) не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против Flag of Russia в связи с этой акцией", – говорится в сообщении.

Заявление МИД «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Премьер-министр Румынии с 2015 по 2017 год Дачиан Чолош в своем твиттере написал, что "невыполнение и храбрость Навального вдохновляет".

"Я осуждаю его трусливый арест. Флаг Европейского Союза должен сделать все возможное для поддержки демократии, возлагая расходы на тех, кто подрывает права человека в России", – отметил Чолош.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал недопустимым задержание по прибытии в московский аэропорт из Германии российского оппозиционера Алексея Навального.

Я призываю российские власти немедленно освободить его,

– написал глава Евросовета в твиттере.

Дочь убитого Бориса Немцова Жанна, которая находится в Германии, на своей странице в фейсбуке поделилась сообщением, в котором говорится, что о задержании Алексея Навального "написали все" немецкие издания.

В твиттере министерства иностранных дел Норвегии отметили, что глубоко обеспокоены арестом лидера оппозиции России Алексея Навального.

"Мы считаем российскую власть ответственной за основные права. Россия должна раскрыть обстоятельства, связанные с отравлением Навального, как это задокументировано", – говорится в сообщении.