Из-за желания изучать математику: в России школьник зарубил отца, мать и сестру
Тройное убийство произошло в поселке Октябрьское Пермского края Российской Федерации 2 марта. Почти сутки полицейские по подозрению в совершении преступления искали 40-летнего мужчину, хотя его тело нашли в доме.
Источник:meduza
Как определили следователи, кровавое убийство совершил 17-летний школьник, который схватил топор и начал убивать им родственников.
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Задержали подозреваемого в Екатеринбурге, куда подросток уехал после убийства.
Полицейские перепутали 40-летнего отца со школьником
- Тела 42-летней женщины, 40-летнего мужчины и 12-летней девочки нашли в частном доме утром 2 марта.
- Как выяснили эксперты, всех троих убили многочисленными ударами топора.
- Лица двух убитых установили сразу, но мужчину приняли за ребенка – подросток переодел отца в собственную одежду.
- Почти сутки полицейские искали мужчину, однако впоследствии поняли, что им является третий убитый.
По данным следователей, кровавая расправа произошла из-за конфликта подростка со взрослыми. Школьник требовал, чтобы его перевели в специализированную школу, где углубленно изучают математику, но родители перевели его в другой класс.
После расправы над всей семьей ученик вышел из дома, нашел таксиста, который за 800 рублей отвез его в Екатеринбург, и надеялся избежать наказания.
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