Тройное убийство произошло в поселке Октябрьское Пермского края Российской Федерации 2 марта. Почти сутки полицейские по подозрению в совершении преступления искали 40-летнего мужчину, хотя его тело нашли в доме.

Как определили следователи, кровавое убийство совершил 17-летний школьник, который схватил топор и начал убивать им родственников.

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Задержали подозреваемого в Екатеринбурге, куда подросток уехал после убийства.

Полицейские перепутали 40-летнего отца со школьником

Тела 42-летней женщины, 40-летнего мужчины и 12-летней девочки нашли в частном доме утром 2 марта.

Как выяснили эксперты, всех троих убили многочисленными ударами топора.

Лица двух убитых установили сразу, но мужчину приняли за ребенка – подросток переодел отца в собственную одежду.

Почти сутки полицейские искали мужчину, однако впоследствии поняли, что им является третий убитый.

По данным следователей, кровавая расправа произошла из-за конфликта подростка со взрослыми. Школьник требовал, чтобы его перевели в специализированную школу, где углубленно изучают математику, но родители перевели его в другой класс.

После расправы над всей семьей ученик вышел из дома, нашел таксиста, который за 800 рублей отвез его в Екатеринбург, и надеялся избежать наказания.