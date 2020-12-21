В России обеспокоены увеличением войск США у их границ: детали
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что они взволнованы нарастанием присутствия войск США у их границ. В частности, речь идет об увеличении количества боевых самолетов и кораблей на 15%.
Америка постепенно наращивает военные силы вблизи России. Об этом Сергей Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны России, сообщает агентство ТАСС.
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По его словам, США увеличивают присутствие своих кораблей в Арктическом регионе. Шойгу также отметил, что они начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу, а также в страны Балтии.
Вместе с тем Владимир Путин во время заседания заявил, что для России важно увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания. По его мнению, в 2021 году она должна вырасти до 88%.
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Путин также отметил, что на протяжении учений следует уделять внимание технике, которая обладает искусственным интеллектом. По мнению президента России, это уже в ближайшее время значительно повысит потенциал частей и будет определять исход боя.
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