Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что они взволнованы нарастанием присутствия войск США у их границ. В частности, речь идет об увеличении количества боевых самолетов и кораблей на 15%.

Америка постепенно наращивает военные силы вблизи России. Об этом Сергей Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны России, сообщает агентство ТАСС.

Читайте также Трамп не осознает уровень опасности России для США – сенатор

По его словам, США увеличивают присутствие своих кораблей в Арктическом регионе. Шойгу также отметил, что они начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу, а также в страны Балтии.

Вместе с тем Владимир Путин во время заседания заявил, что для России важно увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания. По его мнению, в 2021 году она должна вырасти до 88%.

К теме Россия отправила в Африку тяжелое вооружение и солдат: причина

Путин также отметил, что на протяжении учений следует уделять внимание технике, которая обладает искусственным интеллектом. По мнению президента России, это уже в ближайшее время значительно повысит потенциал частей и будет определять исход боя.

Обратите внимание! Владимир Путин 17 декабря 2020 года провел ежегодную пресс-конференцию. В частности, президент России говорил об отношениях с Украиной. Подробнее об этом – читайте здесь.