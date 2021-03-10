Ермак Россия нуждается в напоминаниях, что она является стороной переговоров по Донбассу
Председатель ОПУ Андрей Ермак заявил, что России нужно постоянно напоминать, что она является стороной переговоров относительно войны на Донбассе. По его словам, без этих напоминаний россияне с подконтрольными ей боевиками блокируют мирные переговоры.
Источник:Укринформ
Во время выступления на форуме "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" Андрей Ермак отметил, что переговоры в трехсторонней контактной группе заблокированы не потому, что она якобы не собирается.
К слову План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак
Видеоконференции проводятся каждые две недели, а Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог со включения боевиков, которые приглашены, но не является стороной ТКГ,
– отметил глава ОПУ.
Он отметил, что Украина не собирается вести переговоры с ручными боевиками, а украинская делегация категорически против, чтобы такие люди становились стороной переговоров.
"Стороной переговоров должна быть Россия, и все партнеры должны напоминать ей об этом", – отметил Андрей Ермак.
В этом контексте он вспомнил слова председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, которые тот сказал на Донбассе: "Россия является стороной конфликта, Россия не является посредником или модератором".
Коротко о хитростях России:
- С самого начала российско-украинской войны агресорка пытается отграничиться от конфликта, называя его "гражданским" и уверяя, что ее войск "нет на Донбассе".
- В минских переговорах Россия много лет настаивала на легализации боевиков как "переговорщиков" и "сторону конфликта". Мол, она сама – лишь посредник, а говорить следует с "ополченцами".
- Во время нормандского саммита 2019 Украина согласилась на участие представителей Донбасса в переговорах, но с важным уточнением – это должны быть в том числе и переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за агрессии России.
- После этого переговоры в минском формате фактически заблокированы. Заместитель главы украинской делегации Алексей Резников называл приблизительной датой начала такого блокирования июль 2020 года.
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