Председатель ОПУ Андрей Ермак заявил, что России нужно постоянно напоминать, что она является стороной переговоров относительно войны на Донбассе. По его словам, без этих напоминаний россияне с подконтрольными ей боевиками блокируют мирные переговоры.

Во время выступления на форуме "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" Андрей Ермак отметил, что переговоры в трехсторонней контактной группе заблокированы не потому, что она якобы не собирается.

К слову План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак

Видеоконференции проводятся каждые две недели, а Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог со включения боевиков, которые приглашены, но не является стороной ТКГ,

– отметил глава ОПУ.

Он отметил, что Украина не собирается вести переговоры с ручными боевиками, а украинская делегация категорически против, чтобы такие люди становились стороной переговоров.

"Стороной переговоров должна быть Россия, и все партнеры должны напоминать ей об этом", – отметил Андрей Ермак.

В этом контексте он вспомнил слова председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, которые тот сказал на Донбассе: "Россия является стороной конфликта, Россия не является посредником или модератором".

Коротко о хитростях России: