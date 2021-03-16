Вскоре будет 2 месяца, как глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден на своей должности. Сейчас его внешняя политика остается в поле обсуждений.

Президент дал четкий сигнал о том, какими будут отношения США с Европой, Россией и Украиной. Такое мнение высказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".

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России не нужно ждать уступок от США

По его словам, еще в январе, во время телефонного разговора с Путиным, которого добивался Кремль, президент США дал понять свою позицию.

Байден дал понять, что никаких уступок в отношении наказания за агрессию против Украины, кибератаки на правительственные сервера США и применение химического оружия, России ждать не стоит,

– отметил Печий.

Он отметил, что Байден уже нанес первый удар – это санкции за отравление Алексея Навального.

Кстати говоря! Евросоюз продлил 12 марта на полгода санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Байден поддерживает Украину

В одном из последних своих обращений в отношении Украины, как отметил блогер, Байден заверил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины. Он добавил, что его администрация выделяет 125 миллионов долларов военной помощи в 2021 году. И это несмотря на сложную ситуацию в Штатах.

"Но самое главное, что администрация Байдена дала понять, что готова помогать Украине во всех направлениях только совместно с самими украинцами. И первым шагом со стороны наших властей должно стать преследование олигархов и разрыв связей Зеленского с Коломойским", – добавил Печий.

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