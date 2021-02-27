Ситуация со СМИ в России – не в пользу оппозиционерам. Все, что они могут, это быть диссидентами, которые не борются за власть и только стараются не "петь в общем хоре".

В России оппозиционеры не борются с системой, а всего лишь пытаются с ней не сталкиваться. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" выразил журналист Павел Казарин.

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Он пояснил, что соответствующая ситуация выглядит так называемой внутренней эмиграцией – при нежелании или невозможности эмиграции внешней.

В России не осталось медиа – гранды стали рупорами пропаганды еще в позапрошлом десятилетии, независимых выкупили или закрыли,

– сказал Павел Казарин.

Что будет с сопротивлением в России

По словам журналиста, мелкий либеральный заповедник инакомыслия погоды не делает.

"Собственно, последним островком сопротивления остаются западные соцсети, а потому теперь мы будем наблюдать войну российской власти с YouTube и Facebook", – предположил Казарин.

Он добавил, что вместе с диссидентами возвращаются "кухонные разговоры" и привыкание к мысли, что человек не влияет на судьбу страны, в которой живет.

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