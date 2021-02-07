В России в одной из колоний из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко. Мужчина ушел из жизни в пятницу, 5 февраля.

Ведущий эксперт Регионального центра по правам человека Роман Мартыновский заявил, что крымчанин 1971 года рождения умер в исправительной колонии российской республики Адыгея.

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Что известно о заключении украинце

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В 2019 году его вывезли в Россию для отбывания наказания, нарушив Международное гуманитарное право.

Мартыновский рассказал, что в тюрьме мужчину заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права.

Обратите внимание! В августе 2021 года Украина проведет Крымскую платформу – саммит для обсуждения деоккупации полуострова. Присоединиться к обсуждению пригласили лидеров европейских государств, кроме того приглашение планируют отправить России.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и аннексировала полуостров.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.

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