Заразили ВИЧ и не лечили: в колонии России умер украинец из Крыма
В России в одной из колоний из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко. Мужчина ушел из жизни в пятницу, 5 февраля.
Источник:Крымская правозащитная группа
Ведущий эксперт Регионального центра по правам человека Роман Мартыновский заявил, что крымчанин 1971 года рождения умер в исправительной колонии российской республики Адыгея.
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Что известно о заключении украинце
Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В 2019 году его вывезли в Россию для отбывания наказания, нарушив Международное гуманитарное право.
Мартыновский рассказал, что в тюрьме мужчину заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и аннексировала полуостров.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.
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