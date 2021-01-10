Как Тупицкий отдыхает в Дубае: глава КСУ поселился в королевской вилле за 300 тысяч – фото
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий новогодне-рождественские праздники проводит в Дубае, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее по ходатайству президента Владимира Зеленского его на 2 месяца отстранили с занимаемой им должности.
Детали отдыха Тупицкого в Дубае
Разместился глава КСУ в королевской вилле Kempinski Palm Jumeirah. Сутки там стоят 300 тысяч гривен. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Также ресурс опубликовал соответствующие фото.
К теме Тупицкий приземлился в Дубае, – Лещенко
Как Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае / Фото "Цензор.НЕТ"
Ранее о том, что Тупицкий с женой покинул Украину и отправился в ОАЭ, сообщал бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, прилетел он рейсом "Киев – Дубай PQ 481". Главу КСУ видели другие пассажиры.
Актуально Тупицкого отстранили от должности судьи КСУ
Главное об отстранении Тупицкого
- Под руководством Александра Тупицкого КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.
- В конце декабря Тупицкому объявили подозрение в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
- Речь идет о приватизации Зуевского энергомеханического завода Донецкой области.
- Сам Тупицкий в Офис Генпрокурора не явился. Мол, для того у него были веские причины.
- Прокуроры обратились с ходатайством к Зеленскому об отстранении Тупицкого.
- 29 декабря президент отстранил Тупицкого от работы на 2 месяца.
- Зеленский отметил, что подписал такой указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".
- В КСУ решение главы государства раскритиковали и назвали юридически неправомерным.
- Впрочем, в соответствии со статьей 154 уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.
Поделиться новостью