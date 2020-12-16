Скандалы относительно богатого образа жизни священнослужителей возникают периодически как в Православной церкви Украины, так и в Православной церкви Московского патриархата. Верующие обращают внимание на их дорогие авто и роскошную одежду. Но каждый священнослужитель должен быть образцом и идеалом для своей паствы.

Поэтому в ПЦУ призывают воздерживаться от этого, проявлять смирение и скромность. Об этом в программе "Что это было" на 24 канале рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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По его словам, священники не подают образец верующим, не проявляют смирение и скромность, когда наоборот показывают свой богатый образ жизни.

Мы как церковь с самого начала отмечали, что нельзя соблазнять свою паству образом жизни, который противоречит нормам каждого священнослужителя. Особенно, монаха,

– пояснил предстоятель Православной церкви Украины.

Он заметил, что высшее духовенство является монахами. Поэтому они не должны забывать о тех обетах, которые давали во время своего пострига: быть скромными, не заботиться о земном, а заботиться о духовном и небесном.

"Конечно, в семье не без исключения. И некоторые священнослужители проявляют такое поведение, которое вредит в целом интересам церкви", – подчеркнул митрополит Киевский

Скромность украшает священнослужителя, – Епифаний

Он отметил, что именно скромность украшает священнослужителя. Во время богослужения они надевают красивые ризы, но в остальное время их рясы скромные, простые.

Впрочем добавил, что каждый священнослужитель – это человек, который подвергается определенным соблазнам. Иногда они, как люди, проявляют это. Но предстоятель ПЦУ призывает, чтобы это не было основой в их жизни.

Конечно, все необходимое каждый должен иметь. Даже автомобиль. Потому что сейчас архиерей не может выполнять обязанности без авто, ведь невозможно передвигаться,

– рассказал он.

Но в то же время отметил, что это не должно быть лакшери, и в целом должно быть скромно. Поэтому Православная церковь Украины будет рассматривать такие случаи, и делать все, чтобы это не повторялось.

Интервью с митрополитом Епифанием на 24 канале: смотрите видео