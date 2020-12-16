Роскошная жизнь священнослужителей: Епифаний прокомментировал скандалы в ПЦУ
Скандалы относительно богатого образа жизни священнослужителей возникают периодически как в Православной церкви Украины, так и в Православной церкви Московского патриархата. Верующие обращают внимание на их дорогие авто и роскошную одежду. Но каждый священнослужитель должен быть образцом и идеалом для своей паствы.
Поэтому в ПЦУ призывают воздерживаться от этого, проявлять смирение и скромность. Об этом в программе "Что это было" на 24 канале рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
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По его словам, священники не подают образец верующим, не проявляют смирение и скромность, когда наоборот показывают свой богатый образ жизни.
Мы как церковь с самого начала отмечали, что нельзя соблазнять свою паству образом жизни, который противоречит нормам каждого священнослужителя. Особенно, монаха,
– пояснил предстоятель Православной церкви Украины.
Он заметил, что высшее духовенство является монахами. Поэтому они не должны забывать о тех обетах, которые давали во время своего пострига: быть скромными, не заботиться о земном, а заботиться о духовном и небесном.
"Конечно, в семье не без исключения. И некоторые священнослужители проявляют такое поведение, которое вредит в целом интересам церкви", – подчеркнул митрополит Киевский
Скромность украшает священнослужителя, – Епифаний
Он отметил, что именно скромность украшает священнослужителя. Во время богослужения они надевают красивые ризы, но в остальное время их рясы скромные, простые.
Впрочем добавил, что каждый священнослужитель – это человек, который подвергается определенным соблазнам. Иногда они, как люди, проявляют это. Но предстоятель ПЦУ призывает, чтобы это не было основой в их жизни.
Конечно, все необходимое каждый должен иметь. Даже автомобиль. Потому что сейчас архиерей не может выполнять обязанности без авто, ведь невозможно передвигаться,
– рассказал он.
Но в то же время отметил, что это не должно быть лакшери, и в целом должно быть скромно. Поэтому Православная церковь Украины будет рассматривать такие случаи, и делать все, чтобы это не повторялось.
Интервью с митрополитом Епифанием на 24 канале: смотрите видео
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