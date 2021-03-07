Російські канали – це величезне зло, – Тихановський змінив свою думку щодо України
Сергій Тиханоський заявив, що російські ЗМІ оббрехали Україну. Політв'язень та чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської усвідомив це, спостерігаючи за тим, як російські ЗМІ висвітлюють події в Білорусі.
Источник:телеграм-канал "Країна для життя"
Тихановський назвав російські канали величезним злом. На його думку, вони оббрехали білоруську опозицію, так само як і всю Україну.
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Позиція Сергія Тиханоського
Політв'язень підкреслив, що і раніше підозрював російські ЗМІ у маніпуляції та брехні.
Раніше, переглядаючи, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно чітко зрозуміло, що вони оббрехали й українців,
– наголосив він.
Також Тихановський змінив свою думку щодо окупації Росією Криму. Він додав, що "Крим має бути не тільки де-юре, а й де-факто українським".
Тихановський закликав до рішучих дій
На його думку, Світлані Тихановській зараз потрібно діяти більш жорстко. Політв'язень має на увазі, що опозиціонерка повинна бути більш твердою під час спілкування з політиками.
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Що відомо про Сергія Тихановського
- Блогер Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували.
- Тихановський перебуває за ґратами з 29 травня. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення.
- Тоді участь у виборах взяла дружина опозиціонера – Світлана Тихановська. За даними незалежних екзит-полів, саме вона здобула перемогу.
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