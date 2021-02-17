Бойовики повзуть в Україну, бо в російських частинах умови жахливі, – експерт
В Україні схопили 2 російських бойовики, які намагалися пробратися незаконно. Один з них – керівник диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Насправді є 2 причини, чому росіянам так кортить приїхати в Україну.
Источник:24 канал
Військовий експерт Сергій Жданов зауважив, що російські бойовики намагаються потрапити на територію України з 2 причин. Вони або намагаються займаються розслідувально-диверсійною діяльністю, або втікають від російської служби.
Цікаво Приїхав збирати інформацію: на Одещині СБУ спіймала командира ДРГ терористів – відео
Жданов зазначив, що умови проходження служби в російських частинах щоразу погіршуються.
Там не укомплектовують, їм припинили платити бойові, залишились тільки надбавки за особливі умови служби,
– сказав експерт.
"Також не варто забувати, що там немає правової держави, немає юрисдикції. Там "закон – Тайга, ведмідь – господар", – запевнив Жданов.
Він підсумував, що жодна людина там не захищена в правовому полі від свавілля.
Поделиться новостью