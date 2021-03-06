"Референдум" – це тільки фасад, за яким насправді – військові дії та захоплення Криму. Російська армія перебувала на півострові фактично з кінця лютого 2014 року, за багато тижнів до так званого референдуму.

Про будь-яке демократичне волевиявлення за присутності армії іноземної країни, говорити не можна, адже це є прямим порушенням усіх норм міжнародного права. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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"Російська сторона навмисно діяла підступно, тому що "зелені чоловічки" з'явились там (в Криму – 24 канал) без позначок, але ми розуміли, що це армія Росії", – сказала Джапарова.

Довідка. 16 березня 2014 на території Криму та Севастополя відбувся "референдум", який не визнала ані Україна, ані Європа, ані США, його результати – окупація Криму Росією.

Путін визнав, що в Криму – російська армія

Вона зауважила, що знаючи історію Криму та беручи до уваги інформацію про те, як "русский мир" фактично жив своїм життям з 1990-х років, Україна розуміла, які завдання поставила перед собою Росія, та що передбачала відповідна ситуація.

Джапарова пригадала, що на одній зі своїх пресконференцій Володимри Путін, коли у нього запитали: "Чи це російська армія? (про військових в Криму – 24 канал)" – "відмахнувся" від цього і сказав, що у будь-якому магазині можна купити таку форму.

Проте через декілька тижнів він сказав, мовляв, ситуація в Україні слалась так, що "ми мали реагувати", тобто він фактично визнав, що то була російська армія,

– зауважила заступниця Дмитра Кулеби.

За словами Еміне Джапарової, у тих, хто жив та працювавна території півострова та розумів історичний контекст Криму – не було сумнівів, що відбувалось військове захоплення Росією.

Важливо! Президент України 26 лютого підписав указ "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя". Відповідно – в Україні створять Організаційний комітет з підготовки саміту "Кримської платформи", дії якої спрямовані на деокупацію Криму.

Еміне Джапарова про "зелених чоловічків" в Криму: дивіться відео 24 каналу