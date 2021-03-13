Руслан Хомчак впевнений, що збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не тільки для безпеки України. Він закликав країни НАТО серйозно поставитися до дій Кремля.

Про це Головнокомандувач ЗСУ сказав під час телефонної розмови з главою Військового комітету Альянсу сером Стюартом Пічем. Генерал-полковник також поінформував головного маршала авіації про поточну ситуацію у зоні ООС.

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Збройна агресія росії на Донбасі є основною загрозою не тільки для України та її національної безпеки, а для безпеки та стабільності усіх країн Альянсу,

– наголосив Руслан Хомчак.

Приділили увагу військовій співпраці

Особливу увагу офіцери приділили подальшому розвитку військового співробітництва між Україною та НАТО.

Сер Стюарт Піч відзначив прогрес, якого досягли наші Збройні сили. Головний маршал авіації запевнив, що Альянс продовжуватиме знаходити подальші шляхи надання необхідної допомоги українському війську.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за підтримку та відзначив, що діалог з НАТО зберігає позитивну динаміку.

Зверніть увагу! У червні 2020 року Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Про що ше говорили офіцери

Сторони також обговорили питання протидії розповсюдженню COVID-19. Руслан Хомчак розповів про початок заходів вакцинації особового складу Збройних сил.

Насамкінець військові домовилися координувати подальші спільні зусилля щодо поглиблення співробітництва між Альянсом та Україною у межах Програми розширених можливостей НАТО.

Зокрема й під час чергового засідання Військового комітету Альянсу з нашою державою у березні 2021 року в Брюсселі.

До слова Україна повинна бути в НАТО, – Кравчук