Росія хочуть зірвати відкриття "Кримської платформи", – Кулеба
Відкриття "Кримської платформи" є вірним рішенням, яке підтримують голови європейських держав. Проте Росія не зацікавлена у створенні такої ініціативи. Щоб убезпечити себе, вона намагатиметься зірвати її відкриття.
Источник:"Прямий"
Очільник відомства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива України про створення "Кримської платформи" викликає нервову реакцію в Росії.
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Про це міністру надходить інформація з різних відкритих та закритих каналів.
Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлені дві задачі. Перша – дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друга – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні,
– розповів Дмитро Кулеба.
Він додав, що в Росії напевно розуміють потенційну загрозу, яку несе створення такого формату.
Що відомо про Кримську платформу
- Проведення "Кримської платформи" ініціював президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року.
- Це буде новий консультативний та координаційний формат, головною метою якого є деокупація Криму та повернення його Україні.
- Він запросив іноземних лідерів долучитися до обговорення деокупації Кримського півострову. Європарламент підтримав цю ідею.
- Кулеба хоче запросити Росію долучитися до ініціативи, щоб та могла вступити у переговори щодо деокупації Криму.
- 23 серпня 2021 року відбудеться перший саміт платформи.
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