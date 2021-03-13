Громадянин Росії намагався підкупити прикордонницю для того, щоб потрапити в Україну. Все тому, що для нього заборонений в'їзд на територію нашої держави.

Деталі інциденту

Подія трапилася 13 березня у пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення "Запоріжжя".

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Під час оформлення рейсу Мінськ – Запоріжжя виявлили 30-річного росіянина, який порушив порядок в'їзду до тимчасово окупованого Криму.

Коли правоохоронці складали на порушника постанову, той запропонував 2100 доларів за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Працівниця митниці від неправомірної винагороди відмовилася та повідомила особі про кримінальну відповідальність, а також викликала співробітників поліції,

– розповіли у МВС.

У Міністерстві внутрішіх справ додали, що у діях росіянина вбачають ознаки кримінального правопорушення за пропозицію неправомірної вигоди службовій особ.

Зауважимо, росіянин не зможе потрапити в Україну протягом 3 років.



Росіянин хотів підкупити прикордонницю / Фото МВС