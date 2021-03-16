Україна, Німеччина та Франція розробили план щодо забезпечення миру на Донбасі. У Москві план не схвалили, та й взагалі начебто нічого про нього не чули. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович запевняє, що росіяни просто брешуть.

Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Спікер української делегації наголосив, що росіяни зображають таке собі "політичне лицемірство".

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У Москві чудово знають про план

Росіяни відверто брешуть. Вони чудово знають про цей план, тому що він відбувається не однобічно і Росію не ставлять перед фактом, а в рамках спілкування на рівні політичних радників. Його представляють голови МЗС Франції та Німеччини відповідно,

– зауважив Арестович.

Він наголосив, що нічого принципово нового у плані немає. Усі кластери узгодженні з росіянами. Проте деталей повідомляти не можна, оскільки вони конфіденційні.

У новому плані немає зради, – Арестович

Я точно знаю, що там немає зради, перетину червоних ліній. Там скоріше за все прив'язано до конкретних пунктів, які були досягнуті раніше у "нормандському" та "мінському" форматах, просто до послідовності їх виконання,

– пояснив Арестович.

Зазначимо, що раніше заступник голови адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак назвав український план щодо врегулювання ситуації на Донбасі "міфом". Такого плану начебто взагалі нема на столі переговорів.

Важливо! Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Росії план направили на ознайомлення ще 12 березня.