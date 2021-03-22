Рішення Заходу щодо нормандського формату, зокрема про відновлення перемир'я на Донбасі, а потім – розв'язання дипломатичних питань, не влаштовує Росію, про що свідчить лист Дмитра Козака. Москва блокує майже всі безпекові та гуманітарні питання.

Наразі Росія ставить політичні умови, які або неможливо виконати швидко, або взагалі – нереально. Про це розповів представник Луганської області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Росія відреагувала на документ – листом заступника глави адміністрації Володимира Путіна Дмитра Козака, який знову стверджував, мовляв, Росія є посередником, а не стороною конфлікту, зазначив Сергій Гармаш.

Росія хоче суб'єктивувати ОРДЛО

Козак, за словами представника Луганщини в ТКГ, зазначив: "Франція, Німеччина та Росія, використовуючи свій вплив докладуть усіх зусиль, щоб режим припинення вогню був стійким".

"України як ми бачимо тут нема, Росія ставить себе на один бік з Німеччиною та Францією. Вона вимагає погодження додаткових заходів щодо безпеки, де фактично суб'єктивовано ОРДЛО", – зазначив Гармаш.

Росія знову вимагає прямих контактів з ОРДЛО, щоб не було прямих загострень на фронті,

– пояснив представник України в ТКГ.

Важливо! Україна не може погодитися на жодні пропозиції Москви щодо нормандського формату, які представлені у листі Дмитра Козака.

Москва хоче змістити акцент у нормандському форматі

Також Козак пропонував вести ротацію головуючих в нормандській "четвірці", розповів Сергій Гармаш. За його словами, наразі головуючі – Німеччина та Франція, Росія та Україна є сторонами конфлікту в "нормандській четвірці".

Козак хоче змістити акцент, поставити себе на рівень з Німеччиною та Францією, так, аби "Росія уже нібито не сторона конфлікту",

– сказав Гармаш.

Він наголосив, що це – чергова спроба маніпуляції Москви, аби поставити себе у роль посередника і суб'єктивувати ОРДЛО.

Ворог використовує тактику України

Сергій Гармаш навів ще один приклад з листа Дмитра Козака, про те, мовляв, Україна не представила своїх зауважень до плану, який підготували Німеччина та Франція, чим фактично підтвердив, що документ підготували саме ці країни, в погодженні з Україною.

"Зараз Росія бере ту ж тактику, яку Україна використовує в ТКГ. Тобто ми не розглядаємо документи ОРДЛО, вимагаючи, щоб цей документ представила Росія, або ж вона представила власний план мирних дій. Щоб це був офіційний документ від членів ТКГ, а не від консультантів, які не мають офіційного статусу", – роз'яснив він.

Гармаш прокоментував лист Козака: дивіться відео 24 каналу

Водночас Сергій Гармаш зауважив, що після заяви Джо Байдена про "Путіна-вбивцю" ситуація щодо перемовин може змінитися. Якщо Росія побачить, що загроза світової ізоляції, то можливо тоді Путін буде зацікавлений у якихось контактах із Заходом зокрема й у нормандському форматі.

Заява Байдена про Путіна: коротко