Россияне, сотрудничавшие с гитлеровским режимом, были самой большой группой среди коллаборационистов Рейха. Особое место среди "прислужников" нацистов занимала Российская освободительная армия и ее руководитель – Бронислав Каминский.

В нацистском Рейхе второй по величине фигурой был Генрих Гиммлер – один из крупнейших военных преступников в истории Второй мировой войны. Также он известен как "архитектор Холокоста", организатор террора среди мирного населения на оккупированных Германией территориях, создатель и рейхсфюрер СС. Подробнее об этом – в программе "Конфликты" на 24 канале.

Читайте также Отдали жизни, спасая солдат: героический подвиг капелланов из США

Несмотря на то, что Гиммлер любил контролировать все до мелочей, в частности, часто посещал спроектированные им концлагеря, ему всегда были нужны местные жители, готовые выполнять "грязную" работу на захваченных территориях.



Генрих Гиммлер / Фото Globallookpress

РОНА: что известно

Желающие сотрудничать с нацистами по собственной воле или под давлением обстоятельств были по территории всего Евразийского континента – от Норвегии до британской Индии. Особое место среди них заняла Российская освободительная народная армия (РОНА) – военная формация, которую набирали из граждан Советского Союза, особенно россиян. Сначала это был вооруженный отряд народной милиции, который насчитывал несколько десятков бойцов. Однако впоследствии он перерос в несколькотысячную военную единицу.

К теме Крупнейшая диверсионная операция США во Второй мировой: как работали "мародеры Мэрилла"

РОНА была сформирована на территории так называемой Локотской республики. Это земли современных Брянской, Орловской и Курской областей России. Осенью 1941 года советская власть поспешно покинула эту местность.

Когда немцы ступили на территорию Локтя, они увидели вооруженный отряд, который их встречал. Представители этого отряда выражали готовность сотрудничать с нацистами и воевать за идеалы Третьего Рейха против большевиков,

– рассказал историк Руслан Сиромский.

Кто такой Бронислав Каминский

Хотя основателем РОНА был преподаватель местного техникума Константин Воскойбойник, самой знаковой фигурой в истории армии стал его преемник – Бронислав Каминский. Он был уроженцем российского Полоцка и работал химиком-технологом на заводе "Республика".



Бронислав Каминский / Скриншот с видео

В 30-х годах ХХ века был арестован за критику коммунизма. От расстрела Каминского спасло согласие работать на НКВД. Он получил кодовое имя "Ультрамарин". В 1941 году Каминского отправили в Локоть отслеживать так называемых "троцкистов" – всех, кто был недоволен политикой большевиков. Однако очень скоро сам Каминский перешел на сторону немцев, которые успешно воплощали в жизнь блицкриг.

Читайте также Адские танковые баталии Второй мировой войны: чем закончилась битва в Арденнах

Он почувствовал, что с приходом немцев для него открываются возможности – новые шансы на карьеру и на статус, о которых из-за политики Сталина он и мечтать не мог. Из-за этого "смену хозяина" он не считал чем-то тяжелым. Однако некоторые историки считают, что главным мотивом Каминского была искренняя ненависть к коммунистическому режиму.

Локотское самоуправление – уникальное явление

Контингент, который населял Локотский округ, был интересным социальным явлением. Еще в 20-х годах этот регион считали мятежным из-за партизанского движения против большевиков. Затем туда отправляли в ссылку политзаключенных из СССР, которые были идейными противниками режима. Хотя среди жителей было немало и уголовников. Все они вошли в состав Локотской республики, а затем в РОНА.

То, что Третий Рейх позволил существование Локотской республики является уникальным явлением. Все потому, что на завоеванных территориях гитлеровцы сразу "подавляли" любые стремления местных к государственной самостоятельности. На территории республики Воскобойник даже попытался основать собственную партию "Викинг" или "Витязь". Правда, она не была легализована и дальше Локтя не распространилась.



РОНА / Скриншот с видео

Уже 8 января 1942 года Воскобойника застрелили либо "красные" партизаны, либо спецотряд НКВД. По одной из версий, им удалось осуществить удачный налет на Локоть из-за того, что жители были пьяны, празднуя Рождество. Расследовать убийство приезжал сам шеф Абверу Канарис.

К теме Война, которая длилась 26 лет: как удалось решить проблему сепаратизма на Шри-Ланке

Некоторые локотцы добровольно вступали в ряды вооруженного формирования. Впрочем, Бронислав часто практиковал принудительную мобилизацию и запугиванием и шантажом заставлял присоединяться к его бригаде. Из-за того, что РОНА не хватало офицеров, немцы позволили Каминскому набрать кадровых военных из советских пленных. До 1944 года РОНА фактически действовала автономно, но во время боевых операций подчинялась определенному немецкому генералу.

Деятельность РОНА

На территории Локотского округа власть принадлежала Каминскому. Немцы там были представлены только офицерами связи, которые помогали налаживать взаимодействие. Существуют противоречивые данные о численности РОНА. Одни историки называют цифры от 12 до 20 тысяч. Другие утверждают, что формирование коллаборационистов насчитывало максимум 6 тысяч солдат.

В период деятельности на территории Локотской республики РОНА имела на вооружении 36 орудий и свыше 10 танков. Также в распоряжении воинов Каминского было 20 автомашин и 15 минометов. Униформу они получали от немцев, а продовольствие брали от местного населения.

Читайте также Кровавая гражданская война на Шри-Ланке: как опыт "тамильских тигров" переняло даже ИГ

Главной задачей формирований Каминского было уничтожение советских партизан на территории округа. Это была непрерывная цепочка взаимных атак: нападения подпольщиков на небольшие гарнизоны и диверсии на железной дороге чередовались с карательными акциями РОНА. Больше всего при этом страдало гражданское население.

Кто такая Тонька-пулеметчица

Знаковой фигурой РОНА была печально известная Тонька-пулеметчица, которая во время войны несколько раз меняла сторону, которой служила. Ее настоящее имя – Антонина Макарова-Гинзбург. В Локотской республике она была штатным палачом и расстреливала из пулемета "Максим" пленных партизан, гражданских, которых подозревали в сотрудничестве с красными.



Тонька-пулеметчица / Скриншот с видео

По свидетельству одного из очевидцев, которому удалось спастись от Тоньки, она еще и любила калечить труппы. Ей приписывают 1,5 тысячи жертв. Долгое время после войны Тоньке удавалось бежать от правосудия, ведь в юности она сменила свою настоящую фамилию Парфенова на Макарова.

К теме Жертвами становились гражданские: жуткие факты об операции "Оборонительный щит"

В 1978 году родственник Тоньки, собираясь за границу, подал анкету, где указал сестрой Антонину Макарову-Гинзбург. Таким образом он вывел на ее след КГБ. После того, как несколько свидетелей опознали пулеметчицу, ее арестовали. Женщина-палач даже не отрицала свою вину. Ее судили, а затем казнили.

РОНА и Советская армия

РОНА истребляла подпольщиков как самостоятельно, так и в тандеме с другими восточными добровольцами. Самой масштабной антипартизанской операцией, в которой приняли участие каратели Каминского, был "Цыганский барон".



"Цыганский барон" / Скриншот с видео

Объединенные силы, координированные вермахтом, провели зачистку брянских лесов в мае 1943 года. В этих боях погибли более 1,5 тысячи советских партизан. Такое же количество людей взяли в плен.

После Курской битвы соотношение сил на Восточном фронте резко изменилось в пользу Красной армии, которая активно развернула наступление. В начале осени 1944 года советские войска подступили к району республики коллаборационистов. Когда "красные" подобрались к Локтю, 3 и 5 полки РОНА принимали участие в боях против Советской армии и несли большие потери. Многие солдаты дезертировали, а 700 перешли на вражескую сторону. Вместе с фронтом на запад начали откатываться и резервы немцев.

РОНА вошла в состав СС

В июне 1944 года вооруженное формирование Каминского вошло в состав Ваффен СС, как штурмовая бригада РОНА. Бронислав стал бригадефюрером, ведь получил звание высшего офицерского состава. Он давно завоевал авторитет эффективного командира и платил немцам лояльностью как союзникам в антикоммунистической борьбе. К тому времени в своем распоряжении РОНА имела 30 минометов и больше сотни пулеметов.

Читайте также Корабли превращались в братские могилы: самые масштабные трагедии в открытом море

РОНА находилась в составе СС в течение очень короткого срока. Бойцам Каминского даже форму эсэсовцев не успели выдать. Огневая мощь "роновцев" была довольно мощной, но на это не повлиял их новый статус.

Задачей "каминцев" в Беларуси оставалось уничтожение партизан. В основном "роновцы" действовали совместно с дивизией еще одного военного преступника Дирлевангера. Это штрафное формирование снискало себе репутацию едва ли не самого жестокого и беспринципного даже среди представителей СС. Каминский был лично знаком с основателем "Черного ордена" Генрихом Гиммлером и тот очень благосклонно к нему относился.

Восстание поляков

Воюя на стороне немцев, Каминский пытался как можно выше взобраться по карьерной лестнице. Возможно, мечтал о том, чтобы возглавить освобожденную от большевиков Россию. После Беларуси Каминского перевели в Варшаву. В августе 1944 года поляки подняли крупнейшее на оккупированных Рейхом территориях восстание. Бунт, который продолжался 63 дня, организовало польское правительство "руками" Армии Крайовой.

Подпольщиков поддерживали воздушные силы Великобритании и США. Повстанцы должны были расчистить путь в столицу для войск антигитлеровской коалиции. Но им не удалось. За это проявление неповиновения немцы буквально "топили в крови" Варшаву. С обеих сторон погибло более 30 тысяч воинов, а потери мирного населения достигали 200 тысяч человек. Для подавления восстания "кинули" и Каминского с его "роновцами".

К теме Прошел Советско-финскую войну, Вторую мировую и Вьетнам: уникальная история героя трех армий

Каминский, который как раз накануне получил генеральское звание, похоже, хотел выслужиться перед нацистами. Кроме того, не запрещал своим бойцам мародерствовать.

Чем все закончилось

В августе 1944 года неизвестные "изрешетили" пулями машину Каминского в польском лесу. Согласно публичной версии, его расстреляли подпольщики из Армии Крайовой. Неофициально – бригадефюрера убрали по приказу Фон дем Беха. Гиммлер был возмущен, ведь подчиненного убили без его ведома. В России Каминского объявили врагом народа. Однако в его истории больше вопросов, чем ответов. После смерти Каминского часть РОНА перебросили в Словакию, где она приняла участие в подавлении еще одного антинацистского восстания.

Кого-то из "роновцев" присоединили к РОНА Власова, несмотря на то, что генерал был против. Третьи – составили новый костяк штурмовой бригады Дирливангера, то есть смешались с подразделением немецких заключенных, которых бросали на самую грязную работу.

Читайте также Крупнейшее поражение Великобритании: в плен попали почти 130 тысяч англичан

После войны в СССР устроили охоту на экс-воинов Каминского. Часть коллаборационистов союзники вернули на родину, где их арестовали. Старший и офицерский состав приговорили к смертной казни в 1946 – 1947 годах. Рядовым бойцам повезло больше, ведь многие из них "ускользнули" из рук коммунистов и провели остаток жизни на Западе.