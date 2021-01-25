Окружной административный суд Киева уже несколько раз оставлял украинское гражданство российскому "вору в законе" Роману Когану. Он известен в криминальном мире как "Рома Краснодарский" и "Кащей".

Источник: "Слідство.Інфо"

Журналисты выяснили, что у Когана есть действующий украинский паспорт. Об этом говорится в новом видеоблоге "Тайны Следствия".

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В чем подозревают "Кащея"

Мужчину экстрадировали из Польши в Украину. У нас его подозревают в мошенничестве. Тогда как дома – в России – он занимался созданием преступной организации и наркоторговлей. За это ему там "светит" пожизненное заключение.

Как он получил паспорт Украины

► Первая попытка

В январе 2018 года он получил украинский паспорт – таковы данные судебного реестра. В Интерполе говорят, что мужчина получил документ на основании краденого израильского паспорта.

Впрочем, через несколько месяцев Коган совершил мошенничество и покинул Украину.

В марте 2019 года Государственная миграционная служба Украины лишила Романа Когана гражданства. Его адвокаты с этим не согласились и обжаловали это решение в Окружном административном суде Киева.

В октябре 2019 года судья Алена Мазур обязала миграционную службу вернуть Когану украинское гражданство. Она апеллировала тем, что в Украине не доказали вину Когана в подделке документов.

► Вторая попытка

В апреле 2020 года ГМС во второй раз отменила украинское гражданство Когану. Впрочем, через несколько месяцев Окружной админсуд Киева вновь обязал вернуть Роману Когану украинское гражданство.

И это несмотря на то, что в посольстве Израиля подтвердили, что паспорт – фейковый. Судья ОАСК признала соответствующее письмо "ненадлежащим доказательством", якобы он не подтверждает факт подделки документов.

► Третья попытка

В конце 2020 года, после экстрадиции Романа Когана в Украину, ГМС в третий раз отменила ему гражданство. Но 29 декабря ОАСК снова заблокировал это решение.

Что сейчас с Романом Коганом

Днепровский райсуд Киева отпустил Романа Когана под домашний арест в декабре 2020 года. Прокуроры сразу же обратились уже в Дарницкий райсуд Киева. Они надеялись применить к нему временный арест, чтобы впредь экстрадировать его в Россию.

Однако суд отказал им во временном аресте, поскольку установил, что Роман Коган имеет украинское гражданство. Его адвокат Игорь Самолетовый отказался отвечать на вопросы относительно своего клиента, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Смотрите новый видеоблог "Тайны следствия":