Роман Лещенко 17 декабря стал министром аграрной политики, а до этого момента он был председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Больше о Лещенко читайте в материале 24 канала.

Лещенко также – юрист, преподаватель, предприниматель в аграрной сфере, сообщает24 канал. Читайте также Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку Биография Романа Лещенко Роман Лещенко родился 23 ноября 1988 года в селе Пенижково на Черкасщине. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и квалификацию магистра права (диплом магистра с отличием). Карьера С 2007 года Лещенко работал в компании OSG Group в должности главного юридического консультанта холдинга.

С сентября 2013 года был ассистентом кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Области профессиональных интересов: международное финансовое право, налоговое право, банковское право.

В том же году Лещенко занялся аграрным консалтингом, основав "украинский аграрный центр".

В октябре 2019 года Лещенко назначили на должность Уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам. На этой должности он лоббировал принятие земельного (открытия рынка земли) закона на этапе его подготовки и рассмотрения в Верховной Раде. Лещенко также отстоял сохранение Господдержки аграриев на 2020 год на уровне 4 миллиардов гривен.

10 июня 2020 Лещенко стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Читайте также Благодарил Путина за оккупацию Крыма: Рада прекратила полномочия нардепа Требушкина

Роман Лещенко / Фото agropolit.com Другие достижения Лещенко является государственным служащим 3-го ранга; кандидатом юридических наук – диссертация в 2015 году на тему "финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов".

Лещенко – автор монографии "Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов" (2018 год), соавтор учебного пособия "Финансовое право" (2018 год).

Является членом постоянной юридической комиссии Ученого совета КНУ имени Шевченко.

Награжден почетной грамотой Черкасской областной государственной администрации и областного совета "За особые заслуги перед Черкасщиной" (2018 год).

Владеет украинским, английским, испанским, польским и русским языками.

Женат. Жена – Алла, сыновья – Николай и Геннадий. Читайте также "Слуга народа" Семинский выбирал детали для авто во время заседания Рады: фото Имущество и доходы Лещенко Лещенко вместе с семьей проживает в квартире в Киеве на 113,6 квадратных метра, принадлежащей его жене. Чиновник также пользуется домом в Нагорной Черкасской области на 41,1 квадрата.

В пользовании Лещенко – земельный участок на 0,16 квадрата в Черкасской области.

Что касается транспорта, то Лещенко имеет авто Toyota Land Cruiser 150 (2013 года выпуска), а его жена – авто Volkswagen Tiguan (2013 года выпуска). Чиновник также пользуется автомобилем Renault Duster (2019 года выпуска).

Лещенко – владелец ООО "Прогресс". Он также владеет 50% ООО "Прогресс-Молоко" и – 100% ООО "Иллюмин".

В своей декларации за 2019 Лещенко указал годовой доход на общую сумму 198 357 гривен. А жена заработала за год 161 577 гривен.

О счетах в банках или наличные в декларации Лещенко не указано ничего.