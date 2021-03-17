Роман Кривдик мог спокойно играть в театре все предыдущие 6 лет – примерять маски и прятаться за культурным фронтом. Однако это была бы другая история. История Романа – актера и ветерана – началась в 2015, когда он решил пойти на войну.

Театральная сцена – это возможность показать реальность, на которую закрывают глаза. Но не все театры столь тонко улавливают настроения общества. Поэтому Роман покинул сцену.

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Почему Роман покинул сцену

"Тогда был еще Майдан, студенты идут, а я в ТЮЗе (Театр юного зрителя – 24 канал), я там репетировал какого-то песика и мне стало противно. Я понял, что мы в каком-то маленьком аквариуме", – рассказал Роман.

И пока страну перестраивали на Майдане, актер Кривдик перестраивал свой внутренний мир. Он учился жить в прозаической реальности и готовился стать отцом.



Роман работал актером в театре / Скриншот из видео

Когда в апреле 2014 года прозвучали выстрелы на Донбассе – взял свой военный билет и пошел в районный военкомат. Сперва его не хотели принимать. Впрочем, через полгода Роман таки ушел на войну.

Сначала актер получал специальность парамедика

После обучения на полигоне Роман Кривдик попал в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, а оттуда отправился снова на учебу – в Десну, чтобы получить специальность парамедика.

Доброволец вспоминает, что должен был быть в военной противовоздушной обороне и защищать небо Украины, но так не удалось.



Волонтер получал специальность парамедика / Фото 24 канала

В 2015 году Украина на собственных ошибках училась воевать и спасать. И тех, которые это умели делать оперативно и правильно – были единицы. Кривдик попал в число первых, которых обучали тактической медицине. Полгода он учился колоть, перевязывать и лечить.

Роман покинул сцену, но театр его не отпустил

Когда занимаешься подготовкой к войне и ожидаешь в любой момент выезда "на ноль" – то эмоции переполняют. Их надо высвобождать, сказал Кривдик.

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В случае Романа – сцена лучшее место. Еще и возможность случилась – в Киеве не хватало актеров. Однажды утром он спокойно проснулся, пока все еще спали, и перелез через забор. У кого-то одолжил какую-то гражданскую одежду и сел на маршрутку, и отыграл спектакль.

Один раз через забор вскочил отыграть спектакль в Киеве, потому что некому было,

– вспомнил Роман.

Возвращение к гражданской жизни

Паника и страх перед сценой дали понимание, что делать на войне. А собственно после войны, возвращение на сцену было логичным, но нелегким, ведь перед публикой Роман Кривдик не выступал уже несколько лет.

Сначала, когда я вернулся в театр, было понимание, что я совсем забросил ремесло и профессию. Я не понимал, что происходит, не мог найти, чем заниматься,

– рассказал ветеран.

И где-то между тем, как Роман привыкал к гражданской жизни и искал себя, пришло решение – адаптировать свой военный опыт в нынешнюю жизнь. Ведь эмоции на сцене можно было не скрывать, а наоборот – выбрасывать их в полном объеме.



Роман на сцене (справа) / Фото Театра Леси Украинки

Тогда начали появляться проекты, приглашения на спектакли, где Роман мог объяснить – что такое же война, кто воюет и кто возвращается.

Об этом почти никто не говорит, но об этом и молчать трудно. Возвращение с войны для Романа продолжается до сих пор. Первый год после АТО вообще напоминал психологический эквилибризм, где целью было устоять на ногах.



Возвращение с войны для Романа продолжается до сих пор / Фото Театра Леси Украинки

Драматургия реальной жизни немного иная, чем в театре. Желания и планы появились после долгого труда над собой. Но пока Роман искал себя после войны, пережил развод. И между тем, где пытался поклеить реальную жизнь со сценической появилась постоянная работа.

Порой реальность Романа Кривдика трудно отличить от игры. Его можно увидеть в разных фильмах или спектаклях, где основной сценарий – война.

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Жизнь – это не театр. В ней нельзя переиграть эпизод, который тебе не понравился, или который хочется исправить или забыть, но существуют такие, как Роман Кривдик, который свой травматический опыт превращает в искусство. Доказывая, что из любого дна можно выбраться – нужен лишь труд над собой.