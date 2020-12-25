В Крыму родственница обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" вышла на одиночный пикет: видео
Крымская татарка Фатма Исмаилова 25 декабря 2020 года вышла на одиночный пикет во временно оккупированном Крыму. Она протестует из-за несправедливых обвинений ее мужа, брата и отца в якобы терроризме.
Одиночный пикет в Крыму
Исмаилова простояла на остановке общественного транспорта в микрорайоне Каменка несколько часов. Она пыталась привлечь внимание водителей и прохожих к несправедливому приговору для ее родных. Соответствующее видео на своей странице в фейсбуке опубликовала жена другого политзаключенного Халиде Бекирова.
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Женщина протестует против "государственного террора" в отношении его семьи.
- Мужа Фатмы Рустема Исмаилова приговорили к 13,5 годам тюрьмы, уже год он находится за решеткой.
- Для отца женщины Энвера Омерова и брата Ризы обвинение требует от 13 до 19 лет лишения свободы.
Заметим, автор видео Бекирова добавила, что "никаких террористов и никакого террора в Крыму нет".
Крымские мусульмане – это мирный народ. Мы никогда не согласимся с теми ярлыками, которые навешивают на нас. Мы никогда не согласимся с депортацией в российские тюрьмы,
– сказала Бекирова.
Смотрите видео протеста крымской татарки в Крыму:
Что известно об обвиняемых родственниках Исмаиловой
- Рустам Исмаилов – фигурант первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Обыски в его доме состоялись 12 октября 2016 года.
- В июне 2019 года на судебное заседание в отношении Исмаилова в Ростов-на-Дону поехал Энвер Омеров. Впрочем, его задержали и впоследствии арестовали по обвинению в терроризме. Также задержали его сына Риза Омерова и жителя поселка Зуя – Айдера Джаппарова.
- Их обвиняют в организации и участии в деятельности партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. Заметим, в Украине и большинстве стран организация действует без ограничений.
- Согласно материалам так называемого дела, обвиняемые не имели оружия и не планировали осуществлять террористический акт, сообщает "Крымская солидарность". Кроме того, у обвинения отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о попытке свержения конституционного строя России и захвата власти.
- Материалы "дела" содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы.
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