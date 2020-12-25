Крымская татарка Фатма Исмаилова 25 декабря 2020 года вышла на одиночный пикет во временно оккупированном Крыму. Она протестует из-за несправедливых обвинений ее мужа, брата и отца в якобы терроризме.

Одиночный пикет в Крыму

Исмаилова простояла на остановке общественного транспорта в микрорайоне Каменка несколько часов. Она пыталась привлечь внимание водителей и прохожих к несправедливому приговору для ее родных. Соответствующее видео на своей странице в фейсбуке опубликовала жена другого политзаключенного Халиде Бекирова.

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Женщина протестует против "государственного террора" в отношении его семьи.

Мужа Фатмы Рустема Исмаилова приговорили к 13,5 годам тюрьмы, уже год он находится за решеткой.

Для отца женщины Энвера Омерова и брата Ризы обвинение требует от 13 до 19 лет лишения свободы.

Заметим, автор видео Бекирова добавила, что "никаких террористов и никакого террора в Крыму нет".

Крымские мусульмане – это мирный народ. Мы никогда не согласимся с теми ярлыками, которые навешивают на нас. Мы никогда не согласимся с депортацией в российские тюрьмы,

– сказала Бекирова.

Смотрите видео протеста крымской татарки в Крыму:

Что известно об обвиняемых родственниках Исмаиловой