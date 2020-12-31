Родные украинских пленных и пропавших без вести обратились к ним со словами поддержки накануне Нового года. Родственники записали щемящее видео, в котором рассказали, что больше всего хотят провести этот Новый год со своими мужьями и сыновьями.

Иногда обстоятельства складываются так, что на праздник мы не можем быть рядом со своими родными. Об этом рассказали авторы видео, пишет 24 канал.

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В предновогодней суматохе кое-кто забыл о том, что пока мы заняты приятными заботами, где-то в неволе наши родные сидят в темных и грязных подвалах в ожидание чуда. Пока мы с вами готовимся к празднику, накрываем столы и открываем шампанское,

– рассказали в видео.

Авторы видео поддержали своих родных, которые сейчас находятся в неволе: "И даже в те минуты, когда мы не вместе, знайте, что вы всегда в наших сердцах и мыслях".

Смотрите видеообращение родных украинских пленных:

Что известно об украинских пленных и пропавших без вести