Вы всегда в наших мыслях: родные украинских пленных записали щемящее видео
Родные украинских пленных и пропавших без вести обратились к ним со словами поддержки накануне Нового года. Родственники записали щемящее видео, в котором рассказали, что больше всего хотят провести этот Новый год со своими мужьями и сыновьями.
Иногда обстоятельства складываются так, что на праздник мы не можем быть рядом со своими родными. Об этом рассказали авторы видео, пишет 24 канал.
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В предновогодней суматохе кое-кто забыл о том, что пока мы заняты приятными заботами, где-то в неволе наши родные сидят в темных и грязных подвалах в ожидание чуда. Пока мы с вами готовимся к празднику, накрываем столы и открываем шампанское,
– рассказали в видео.
Авторы видео поддержали своих родных, которые сейчас находятся в неволе: "И даже в те минуты, когда мы не вместе, знайте, что вы всегда в наших сердцах и мыслях".
Смотрите видеообращение родных украинских пленных:
Что известно об украинских пленных и пропавших без вести
- На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей удерживают 251 украинца.
- Последний раз обмен пленными состоялся еще в апреле 2020 года. Тогда домой вернулись 20 украинцев.
- 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 пленных Кремля.
- Сейчас Россия блокирует вопрос обмена пленными.
- Кроме того, 258 украинцев считают пропавшими на Донбассе.
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