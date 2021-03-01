Родители приговоренного к более чем 7 годам активиста Сергея Стерненко написали заявление в полицию. Причина – российские так называемые журналисты, которые их "терроризируют".

Ранее окружение Сергея Стерненко предупреждало пропагандистов, что дальнейшие такие действия будут воспринимать как угрозу безопасности родителей активиста. Но представители прокремлевских СМИ их не послушали.

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Под дверью дома семьи Стерненко 1 марта дежурила целая стая неизвестных людей с камерами. Собратья активиста сообщают, что среди них также были представители украинского телеканала "НАШ".

Заметим! Телеканал "Наш" создал бывший регионал Евгений Мураев. Сам вещатель фактически c самого своего запуска транслирует прокремлевские утверждения. В частности, недавно Мураев в его эфире заявил, что " воины ВСУ убивают гражданских на Донбассе".

В итоге родители Стерненко вызвали полицию. Также написали заявления, в частности о травле и преследовании как со стороны "журналистов", так и некоторых лживых соседей.

Трогать семью, которая не имеет никакого отношения к сфабрикованному делу, – это крайняя черта, которую переходить нельзя,

– отметили друзья Стерненко.

Что этому предшествовало Накануне в телеграм-канале Стерненко сообщили, что в течение последних дней его родителей "терроризируют" лица, называющие себя “журналистами”. Пропагандисты, в частности, ждали их под дверью без предварительного согласования. Также ходили по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни Сергея Стерненко. Родители Стерненко подчеркнули: когда будут готовы прокомментировать ситуацию вокруг сына, они это обязательно сделают. Но комментарий предоставят только настоящим и порядочным СМИ. Ситуация вокруг Сергея Стерненко: главное 23 февраля в Одессе состоялся суд над Стерненко. Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривен.

Суд признал Стерненко виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Перед этим на украинского активиста и экс-лидера "Правого сектора" совершили четыре нападения.

Во время первого нападения его избили битами, во время второго – выстрелили из пистолета резиновой пулей. Во время третьего нападения, защищая себя, Стерненко ранил одного из злоумышленников, Ивана Кузнецова, который через некоторое время умер.

В 2020 году Стерненко объявили подозрение по двум статьям: об умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

5 июня активисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. После подачи апелляции суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной домашний арест.

23 февраля по Украине прокатилась волна протестов из-за приговора Стерненко.

Еще одну масштабную акцию устроили уже 27 февраля. На Банковой демонстранты зачитали список требований к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, среди них – освобождение Стерненко до 9 марта. Кстати В СИЗО, где находится Стерненко, вспыхнул пожар: видео



Подробности приговора Сергею Стерненко / Инфографика 24 канал