Родителям осужденного активиста Сергея Стерненко надоедают представители пророссийских СМИ. Журналисты буквально "терроризируют" Стерненко в последние дни, ожидая их под домом и цепляясь к соседям.

Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Стерненко. Медийщиков, которые не оставляют родителей активиста в покое, охарактеризовали как "представителей пророссийских помоек".

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Журналисты ходят по соседям Стерненко

Они (журналисты – 24 канал) ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, что не имеет никакого отношения к делу, в котором осудили Сергея,

– говорится в посте в телеграм-канале.

Стерненко отмечают, что когда будут готовы прокомментировать ситуацию вокруг сына, они это обязательно сделают. Однако комментарий предоставят только настоящим и порядочным СМИ. Сейчас любое давление со стороны медиа воспринимать как угрозу для безопасности и жизни семьи Сергея.

В телеграмм-канале Стерненко просят представителей СМИ воздержаться от таких посещений.

Коротко об осуждении Сергея Стерненко

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения. Его признали виновным в похищении и пытках Сергея Щербича с целью завладения деньгами.

Сейчас активист находится в одесском СИЗО.

23 февраля по Украине прокатилась волна протестов из-за приговора Стерненку.

Еще одну масштабную акцию устроили уже 27 февраля.

На Банковой демонстранты зачитали список требований к президенту Владимира Зеленского. В частности, среди них – освобождение Стерненко до 9 марта.

Коротко о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала