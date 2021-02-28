Родителей Стерненко "терроризируют" пророссийские журналисты
Родителям осужденного активиста Сергея Стерненко надоедают представители пророссийских СМИ. Журналисты буквально "терроризируют" Стерненко в последние дни, ожидая их под домом и цепляясь к соседям.
Источник:STERNENKO
Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Стерненко. Медийщиков, которые не оставляют родителей активиста в покое, охарактеризовали как "представителей пророссийских помоек".
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Журналисты ходят по соседям Стерненко
Они (журналисты – 24 канал) ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, что не имеет никакого отношения к делу, в котором осудили Сергея,
– говорится в посте в телеграм-канале.
Стерненко отмечают, что когда будут готовы прокомментировать ситуацию вокруг сына, они это обязательно сделают. Однако комментарий предоставят только настоящим и порядочным СМИ. Сейчас любое давление со стороны медиа воспринимать как угрозу для безопасности и жизни семьи Сергея.
В телеграмм-канале Стерненко просят представителей СМИ воздержаться от таких посещений.
Коротко об осуждении Сергея Стерненко
- 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения. Его признали виновным в похищении и пытках Сергея Щербича с целью завладения деньгами.
- Сейчас активист находится в одесском СИЗО.
- 23 февраля по Украине прокатилась волна протестов из-за приговора Стерненку.
- Еще одну масштабную акцию устроили уже 27 февраля.
- На Банковой демонстранты зачитали список требований к президенту Владимира Зеленского. В частности, среди них – освобождение Стерненко до 9 марта.
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