Роботу медведчуківських каналів координували у Кремлі: у "Слузі народу" назвали ім'я куратора
У "Слузі народу" заявили, що роботу закритих проросійських каналів ZIK, "112 Україна" та NewsOne координували у Кремлі. Медведчуківські медіа особисто курував заступник глави адміністрації Путіна Олексій Громов.
Источник:24 канал
Українські спецслужби близько пів року збирали дані про фінансування закритих телеканалів. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
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Це неправильне твердження, що РНБО не збиралося пів року. Збиралося постійно, просто у закритому режимі. Наведу приклад. Закриття телеканалів, що координувалися через Громова – це заступник в адміністрації президента Росії, який відповідає за медіанапрям,
– сказала парламентарка.
Мар'яна Безугла додала, що зараз Рада національної безпеки й оборони входить у регулярний формат роботи.
Блокування медведчуківських каналів: коротко
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували та припинили їхнє мовлення на території України.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, медведчуківські канали отримували гроші з Росії.
- Через деякий час журналісти Медведчука створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".
- Так, 26 лютого в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний". Однак одразу після запуску його заблокували кілька операторів.
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