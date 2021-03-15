У "Слузі народу" заявили, що роботу закритих проросійських каналів ZIK, "112 Україна" та NewsOne координували у Кремлі. Медведчуківські медіа особисто курував заступник глави адміністрації Путіна Олексій Громов.

Українські спецслужби близько пів року збирали дані про фінансування закритих телеканалів. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

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Це неправильне твердження, що РНБО не збиралося пів року. Збиралося постійно, просто у закритому режимі. Наведу приклад. Закриття телеканалів, що координувалися через Громова – це заступник в адміністрації президента Росії, який відповідає за медіанапрям,

– сказала парламентарка.

Мар'яна Безугла додала, що зараз Рада національної безпеки й оборони входить у регулярний формат роботи.

Зверніть увагу! Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що команда Медведчука готує ще один проросійський канал.

Блокування медведчуківських каналів: коротко



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу