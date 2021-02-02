РНБО ввела санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука
Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти Тараса Козака. Йому належать такі телеканали, як Newsone, 112 та ZIK.
Джерело: Офіс Президента
Відповідне рішення РНБО ухвалила 2 лютого 2021 року.
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Указ уже підписав президент Володимир Зеленський.
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