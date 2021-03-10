РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук
Перед минулим засіданням Рада національної безпеки і оборони України активно обговорювала вірогідність введення санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа. Ексочільник адміністрації президента Олег Рибачук підтвердив, що ця тема може стояти на порядку денному.
Источник:24 канал
Також санкції можуть запровадити і проти олігарха Ігоря Коломойського. Про це Рибачук повідомив в ефірі.
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Так, до Фірташа можна додати і Коломойського,
– зазначив Рибачук.
За його словами, Офіс Президента почав використовувати дозовані джерела інформації. Таким способом він тримає в напрузі олігархів, зокрема Фірташа, Ахметова, Коломойського.
"Це добре. Це стало частиною внутрішньої і зовнішньої політики", – зауважив ексглава адміністрації президента.
Зеленському не можна зупинятись
Президенту України Володимиру Зеленському, як сказав Рибачук, наразі не можна зупинятись. Важливо, щоб після рішень РНБО, такі ж рішення ухвалювали і суди.
"Для нас не важливо, чому засідання РНБО буде саме в четвер. Для нас важливіше, що на порядок денний виносять дійсно ті питання, які впливають і на безпеку, і на оборону країни", – наголосив Рибачук.
Рибачук розповів про наступне рішення РНБО: дивіться відео
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