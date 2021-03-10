Виктор Чумак рассказал, что общался с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины еще в 2020 году. Тогда глава отметил, что учреждение еще сможет сделать весомые шаги в борьбе за безопасность Украины.

Об этом экс-заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак рассказал в прямом эфире программы "Что это было". По его мнению, это хорошо, что СНБО нашел механизм санкций.

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Работа СНБО

Он рассказал, что лично знаком с главой СНБО Алексеем Даниловым еще с 2007 года. По его словам, последний раз они общались еще в ноябре 2020 года.

В принципе, он (Данилов – 24 канал) говорил, что очень трудно продвигать какие-то идеи, но СНБО еще выстрелит,

– отметил Чумак.

Также эксперт отметил, что некоторые заместители секретаря СНБО остались еще с предыдущего состава. По его мнению, это очень позитивно, что учреждение нашло механизм, которым можно влиять на уровень информационной безопасности Украины. Однако Чумак подчеркнул, что если речь идет о деле финансирования терроризма, то нужны конкретные люди, которым можно объявить о подозрении.

Бездействие других органов

Виктор Чумак заявил, что было бы хорошо, если бы работали и все другие государственные органы. В частности, речь идет о работе офиса генпрокурора. Как отметил эксперт, Ирина Венедиктова также подписывала решение СНБО о введении санкций. Следовательно, должны быть определенные дальнейшие шаги от ее офиса.

СНБО выглядит страшной, сильной и красивой на фоне бездействия всех органов,

– подчеркнул он.

Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что санкции СНБО носят лишь внесудебный характер. Поэтому, несмотря на введение санкций, необходимым остается путь уголовного процесса, который должен быть доведен до суда.

Введенные санкции: главное