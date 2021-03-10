СНБО еще выстрелит, – Чумак рассказал детали разговора с Даниловым
Виктор Чумак рассказал, что общался с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины еще в 2020 году. Тогда глава отметил, что учреждение еще сможет сделать весомые шаги в борьбе за безопасность Украины.
Источник:24 канал
Об этом экс-заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак рассказал в прямом эфире программы "Что это было". По его мнению, это хорошо, что СНБО нашел механизм санкций.
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Работа СНБО
Он рассказал, что лично знаком с главой СНБО Алексеем Даниловым еще с 2007 года. По его словам, последний раз они общались еще в ноябре 2020 года.
В принципе, он (Данилов – 24 канал) говорил, что очень трудно продвигать какие-то идеи, но СНБО еще выстрелит,
– отметил Чумак.
Также эксперт отметил, что некоторые заместители секретаря СНБО остались еще с предыдущего состава. По его мнению, это очень позитивно, что учреждение нашло механизм, которым можно влиять на уровень информационной безопасности Украины. Однако Чумак подчеркнул, что если речь идет о деле финансирования терроризма, то нужны конкретные люди, которым можно объявить о подозрении.
Бездействие других органов
Виктор Чумак заявил, что было бы хорошо, если бы работали и все другие государственные органы. В частности, речь идет о работе офиса генпрокурора. Как отметил эксперт, Ирина Венедиктова также подписывала решение СНБО о введении санкций. Следовательно, должны быть определенные дальнейшие шаги от ее офиса.
СНБО выглядит страшной, сильной и красивой на фоне бездействия всех органов,
– подчеркнул он.
Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что санкции СНБО носят лишь внесудебный характер. Поэтому, несмотря на введение санкций, необходимым остается путь уголовного процесса, который должен быть доведен до суда.
Введенные санкции: главное
- 2 февраля СНБО ввели санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет.
- Из-за этого медведчуковские телеканалы ZIK, "112 – Украина" и NewsOne – заблокировали.
- На заседании СНБО 19 февраля санкции наложили на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.
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