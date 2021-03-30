От осложнений коронавируса 28 – 29 марта умерли 2 украинских военных. Сейчас в рядах Вооруженных сил Украины болеют 2 625 человек.

За сутки 29 марта в армии диагностировали 199 случаев COVID-19, 6 из них забрали в больницу. Кроме того, 853 военных находятся на самоизоляции. Однако более 18 тысяч человек уже побороли болезнь.

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Что известно о летальных исходах

Один из работников ВСУ с 1 марта находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска.

Другой лежал в больнице с 17 марта в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ".

Больные получали терапию, однако их состояние здоровья резко ухудшилось. Реанимировать людей не удалось. Один умер 28 марта, другой – 29.

Командование медицинских сил ВСУ выразило соболезнования близким умерших. Кстати, в целом коронавирус унес жизни 59 украинских военных.

Вакцинация в ВСУ: что известно

С начала процесса вакцинации в ВСУ 19 858 человек получили 1 дозу вакцины, среди них – 2249 военных медиков. За сутки, 29 марта, прививки сделали 1 157 человек.

Обратите внимание! По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 1 662 942 случая коронавируса. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 10 533 украинцев.