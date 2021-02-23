Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией. Его уже поздравили в посольстве Украины в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Рябошапка – лауреат премии Госдепа

По словам Блинкена, во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы.

Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами, только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, и страны, которые работают над выполнением своих обязательств,

– отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что по этой причине он объявляет новую Международную премию борцов с коррупцией, что отмечает людей, которые неустанно работали, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах.

Лауреатами премии стали 12 человек, в том числе и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Справка. В списке лауреатов есть также борцы с коррупцией из Албании, Эквадора, Гватемалы, Гвинеи, Индии, Ливии, Филиппин и других стран.

Реакция посольства

В посольстве Украины в США уже поздравили Рябошапку.

Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что возглавляемый им процесс переаттестации прокуроров имел долговременное влияние, и, при поддержке украинского правительства, был доведен до конца его преемником.

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