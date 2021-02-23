Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США за борьбу с коррупцией
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией. Его уже поздравили в посольстве Украины в Соединенных Штатах.
Источник:Госдепартамент США
Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
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Рябошапка – лауреат премии Госдепа
По словам Блинкена, во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы.
Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами, только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, и страны, которые работают над выполнением своих обязательств,
– отметил госсекретарь США.
Он также отметил, что по этой причине он объявляет новую Международную премию борцов с коррупцией, что отмечает людей, которые неустанно работали, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах.
Лауреатами премии стали 12 человек, в том числе и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Реакция посольства
В посольстве Украины в США уже поздравили Рябошапку.
Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что возглавляемый им процесс переаттестации прокуроров имел долговременное влияние, и, при поддержке украинского правительства, был доведен до конца его преемником.
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Что известно о Рябошапке на посту генпрокурора
- Занимал эту должность с 29 августа 2019 года. В марте 2020 года Верховная Рада уволила Рябошапку.
- Позже он заявлял, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, которые не прошли аттестации.
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