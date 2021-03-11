Рябошапка прокомментировал слухи о возможности заменить Сытника в НАБУ
В СМИ появилась информация о том, что якобы экс-генпрокурор Руслан Рябошапка может заменить Артема Сытника в должности руководителя Национального антикоррупционного бюро. Рябошапка опроверг такие слухи и высказал предположение, что Сытник все же доработает в должности официальный срок.
Источник:24 канал
Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "6/9". Он отметил, что Сытнику необходимо дать возможность спокойно завершить свою работу.
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У меня не было никакого разговора ни с кем о том, чтобы заменить Артема Сытника в должности руководителя НАБУ,
– сказал Рябошапка.
По его словам, Сытник точно будет руководителем НАБУ до апреля 2022 года. Именно в это время официально закончатся его полномочия.
"Власть должна дать возможность завершить эту работу и не торпедировать НАБУ сейчас. Все эти сборы подписей и атаки на Сытника только дестабилизируют работу НАБУ. Депутаты, видимо, тоже чувствуют, что могут так повлиять на работу ведомства", – заверил экс-генпрокурор.
Он высказал мнение о том, что Сытника и в дальнейшем "будут пробовать снимать". Однако этого не произойдет.
Увольнение Сытника: что известно
- Указ о назначении Артема Сытника на должность директора НАБУ признали неконституционным 28 августа 2020 года. Такое решение вынес Конституционный Суд Украины.
- Кабинет Министров 26 ноября 2020 года поддержал законопроект, в котором говорится о праве Верховной Рады сменить главу НАБУ.
- В СМИ появилось информация о том, что якобы увольнение Сытника – это идея президента Владимира Зеленского.
- В марте 2021 года депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника.
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