В СМИ появилась информация о том, что якобы экс-генпрокурор Руслан Рябошапка может заменить Артема Сытника в должности руководителя Национального антикоррупционного бюро. Рябошапка опроверг такие слухи и высказал предположение, что Сытник все же доработает в должности официальный срок.

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "6/9". Он отметил, что Сытнику необходимо дать возможность спокойно завершить свою работу.

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У меня не было никакого разговора ни с кем о том, чтобы заменить Артема Сытника в должности руководителя НАБУ,

– сказал Рябошапка.

По его словам, Сытник точно будет руководителем НАБУ до апреля 2022 года. Именно в это время официально закончатся его полномочия.

"Власть должна дать возможность завершить эту работу и не торпедировать НАБУ сейчас. Все эти сборы подписей и атаки на Сытника только дестабилизируют работу НАБУ. Депутаты, видимо, тоже чувствуют, что могут так повлиять на работу ведомства", – заверил экс-генпрокурор.

Он высказал мнение о том, что Сытника и в дальнейшем "будут пробовать снимать". Однако этого не произойдет.

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