Был шанс измениться, – Рябошапка сказал, обижается ли на Зеленского за увольнение
Руслан Рябошапка был в должности генерального прокурора лишь полгода – его уволили достаточно внезапно. Сам Рябошапка заверил, что эмоции уже улеглись. Больше всего ему обидно за то, что у страны был реальный шанс измениться.
Источник:24 канал
Об этом Рябошапка рассказал в эфире программы "6/9". По его словам, украинцы имели шанс жить в европейском государстве.
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"Уже прошло больше года (после увольнения – 24 канал). Я давно эти эмоции пережил. На самом деле сильной эмоцией было не то, что меня уволили, а то, что у страны был реальный шанс довольно быстро измениться", – сказал экс-генпрокурор.
Он заверил, что первые 7 – 8 месяцев правительство Алексея Гончарука делало реформы в турборежиме.
У нас был шанс стать нормальной европейской страной, а потом в угоду какому-то миру с олигархами президент все изменил. Мы фактически остановились и вернулись в то, что было за Порошенко,
– пояснил Рябошапка.
Увольнение Рябошапки: как все было
- В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки еще 3 марта 2020 года.
- Главная претензия к Рябошапке была в том, что он якобы не продемонстрировал активности в расследовании резонансных дел в отношении высших должностных лиц государства.
- Уже через 2 дня, 5 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку. Поддержали решение 263 депутата.
- Уже 17 марта Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова.
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