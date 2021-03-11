Руслан Рябошапка был в должности генерального прокурора лишь полгода – его уволили достаточно внезапно. Сам Рябошапка заверил, что эмоции уже улеглись. Больше всего ему обидно за то, что у страны был реальный шанс измениться.

Об этом Рябошапка рассказал в эфире программы "6/9". По его словам, украинцы имели шанс жить в европейском государстве.

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"Уже прошло больше года (после увольнения – 24 канал). Я давно эти эмоции пережил. На самом деле сильной эмоцией было не то, что меня уволили, а то, что у страны был реальный шанс довольно быстро измениться", – сказал экс-генпрокурор.

Он заверил, что первые 7 – 8 месяцев правительство Алексея Гончарука делало реформы в турборежиме.

У нас был шанс стать нормальной европейской страной, а потом в угоду какому-то миру с олигархами президент все изменил. Мы фактически остановились и вернулись в то, что было за Порошенко,

– пояснил Рябошапка.

Важно! Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука за день до увольнения Рябошапки – 4 марта 2020 года.

Увольнение Рябошапки: как все было