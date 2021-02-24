Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что вместе со своими коллегами возвращается в Украину с новым проектом. Причиной своей отставки он считает активную позицию в деле экс-владельцев "Приватбанка".

Рябошапка заявил, что находясь на посту главы Офиса генпрокурора, возможно, допустил определенные "ошибки".

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Об "ошибках" и причинах отставки

Можно было бы назвать своей ошибкой не такую ​​активную позицию в делах, касающихся бывших владельцев "Приватбанка". Именно такая активная позиция была одной из причин моей отставки,

– заявление Рябошапка.

Экс-генпрокурор добавил, что "другая ошибка" могла заключаться в том, что он не был лояльным к просьбам депутатов, чиновников, политиков, чтобы сохранить их прокуроров на должностях в генеральной прокуратуре, когда проходил процесс очистки.

"Возможно, это также можно назвать ошибкой, и тогда парламент бы при рассмотрении моей отставки был бы мягче со мной так, как он был мягок с сегодняшним генеральным прокурором", – уточнил Рябошапка.

Однако добавил, что лучше оказаться принципиальным, держаться своей позиции до конца, даже учитывая риск потери должности.

О планах на будущее

Кроме того, бывший генпрокурор заявил, что планирует возвращение.

Мы уже возвращаемся. Я возвращаюсь не один, а с двумя своими хорошими коллегами, людьми принципиальными, людьми с опытом, которые сделали хорошие реальные вещи, которые останутся в истории Украины,

– отметил он.

Рябошапка отметил, что надеется сделать "еще больше, еще лучше, еще быстрее". Он рассказал, что уже вскоре вместе с единомышленниками представит обществу видение, видение того, какой может быть Украина и как этому способствовать.

Что известно о Рябошапке на посту генпрокурора