Мы уже возвращаемся: Рябошапка рассказал о планах, "ошибках" на должности и причинах отставки
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что вместе со своими коллегами возвращается в Украину с новым проектом. Причиной своей отставки он считает активную позицию в деле экс-владельцев "Приватбанка".
Источник:"Голос Америки"
Рябошапка заявил, что находясь на посту главы Офиса генпрокурора, возможно, допустил определенные "ошибки".
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Об "ошибках" и причинах отставки
Можно было бы назвать своей ошибкой не такую активную позицию в делах, касающихся бывших владельцев "Приватбанка". Именно такая активная позиция была одной из причин моей отставки,
– заявление Рябошапка.
Экс-генпрокурор добавил, что "другая ошибка" могла заключаться в том, что он не был лояльным к просьбам депутатов, чиновников, политиков, чтобы сохранить их прокуроров на должностях в генеральной прокуратуре, когда проходил процесс очистки.
"Возможно, это также можно назвать ошибкой, и тогда парламент бы при рассмотрении моей отставки был бы мягче со мной так, как он был мягок с сегодняшним генеральным прокурором", – уточнил Рябошапка.
Однако добавил, что лучше оказаться принципиальным, держаться своей позиции до конца, даже учитывая риск потери должности.
О планах на будущее
Кроме того, бывший генпрокурор заявил, что планирует возвращение.
Мы уже возвращаемся. Я возвращаюсь не один, а с двумя своими хорошими коллегами, людьми принципиальными, людьми с опытом, которые сделали хорошие реальные вещи, которые останутся в истории Украины,
– отметил он.
Рябошапка отметил, что надеется сделать "еще больше, еще лучше, еще быстрее". Он рассказал, что уже вскоре вместе с единомышленниками представит обществу видение, видение того, какой может быть Украина и как этому способствовать.
Что известно о Рябошапке на посту генпрокурора
- Занимал эту должность с 29 августа 2019 года. В марте 2020 года Верховная Рада уволила Рябошапка.
- Тогда он заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.
- На днях Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией.
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