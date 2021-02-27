Ирине Венедиктовой не удалось убедить общество, что прокуроры работают ради людей. Об этом свидетельствует чрезвычайно низкий уровень доверия к Офису генпрокурора.

Сейчас этот показатель почти равен уровню доверия украинцев к судам. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Читайте также "Венедиктова – чума": Офис генпрокурора забрасывают файерами – видео

Он также назвал ряд дел, расследованием которых отметилась действующий генпрокурор. Говорится о затягивании расследований дел:

в отношении Олега Бахматюка;

в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова;

в отношении 2 депутатов от "Слуги народа", касаемо которых были подозрения со стороны НАБУ;

в отношении "Приватбанка".

Это все может свидетельствовать о том, за что ее и президент выбрал – за лояльность и готовность угадывать то, что может ему понравиться, и прислушиваться к тому, что говорят в ОП,

– отметил Руслан Рябошапка.

По его словам, возможно, президент до сих пор ждет какого-то отчета от Венедиктовой, который он анонсировал обществу. Ведь Зеленский сказал ранее, что ждет отчеты от генерального прокурора. Однако их пока так и не было слышно.

Руслан Рябошапка прокомментировал деятельность генпрокурора:

О приговоре Сергею Стерненко

Бывший генпрокурор рассказал, что с 70 производств в отношении проукраинских активистов – нападений, покушений на убийство – сейчас выбрали только 2 дела, которые очень быстро форсировали, расследовали, рассматривали.

"При этом сопровождалось это прямым заявлением генпрокурора о том, что Стерненко все равно будет с подозрением, неважно по какой статье. Конечно, у обычного человека на улице появится вполне обоснованное подозрение, что этот суд несправедлив, а приговор – достаточно жесткий" , – пояснил он.

Обратите внимание Справедливость Стерненко – справедливость всем: протестующие назвали 2 свои требования

По его мнению, довольно странно, что дело 5 лет рассматривалось в суде, и приговор вынесли только сейчас. Это может свидетельствовать, что:

судьи прежде всего боялись выносить оправдательный приговор, поскольку не хотели иметь проблемы с правоохранительными органами – прокуратурой и полицией;

с другой стороны, не хотели выносить обвинительный приговор, ведь сомневались в обоснованности законности такого решения.

Руслан Рябошапка отметил, что сейчас что-то изменилось. И эти дела стали достаточно быстро форсировать недавно. Скорее всего, нашлись аргументы для этого судьи, что в конце концов завершилось обвинительным приговором.

Главное о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала