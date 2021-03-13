На Рівненщині виявили контрабанду бурштину на 2 мільйони
На Рівненщині Служба безпеки України попередила контрабанду 260 кілограм бурштину. Вартість "сонячного каміння" становила майже 2 мільйони гривень.
Источник:СБУ
Деталі інциденту
Зловмисники планували переправити бурштин до Східної Азії.
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Незаконний бізнес організували троє місцевих мешканців. Частину бурштину вони скуповували в інших "копачів",
– розповіли у СБУ.
Під час обшуків у зловмисників вилучили:
- бурштин великих фракцій,
- 2 мотопомпи кустарного виробництва,
- інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Останні випадки контрабанди бурштину
- На Житомирщині зловмисники теж хотіли відправити бурштин на 1 мільйон гривень у Східну Азію. Втім їхні плани викрили правоохоронці, а 55 кілограмів "сонячного каміння" конфіскували.
- 4 грудня 2020 року в аеропорту "Бориспіль" контрабандисти замаскували 285 кілограмів бурштину під одяг і хотіли вивезти в Китай.
- Крім того, у столичному аеропорту митники затримали чоловіка, який намагався вивезти 18 рідкісних каменів до ОАЕ.
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