На Рівненщині та Прикарпатті попрощалися із загиблими під Шумами бійцями: фото
У Калуші, що на Прикарпатті, провели в останю путь військового Сергія Барнича. З його побратимом Максимом Абрамовичем попрощалися у селі Дубровиці в Рівненській області. Бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу під Шумами.
Источник:Суспільне
Віддати шану військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну, прийшли сотні людей. У громадах оголосили жалобу.
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Прощання з Сергієм Барничем
Загиблого сапера 10-ї гірсько-штурмової бригади провели в останню путь у його рідному місті Калуш. Похоронну церемонію провели у палаці культури "Мінерал".
Попрощатися із військовим прийшли рідні, побратими, земляки. Генерал-майор ЗСУ Сергій Шаптала вручив батькам загиблого грамоту пошани та скорботи.
На Прикарпатті ховають Сергія Барнича / Фото Суспільного
Що відомо про героя
- 47-річний український захисник.
- Був нагороджений грамотою Калуського міського голови та медаллю "За гідність та патріотизм".
Прощання із Максимом Абрамовичем
Військового 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Максима Абрамовича провели в останню путь 30 березня у Дубровицькій громаді на Рівненщині.
Прощання з українським захисником почалося біля його будинку на вулиці Молодіжній. Згодом панахиду відправлять у Свято-Миколаївській церкві.
На Рівненщині ховають Максима Абрамовича / Фото Суспільного
Що відомо про героя
- 26-річний старший сержант.
- З 2017-го по 2020 рік служив у ЗСУ за контрактом, брав участь в бойових діях в зоні АТО.
- У грудні 2020 року повернувся у свою частину, підписавши новий контракт.
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