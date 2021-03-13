Підлітки вирішили покататись: на Рівненщині авто влетіло у дерево – є жертви
У Рівненській області 12 березня трапилась страшна ДТП. Водій, якому було 16 років, влетів у дерево. На жаль він загинув, а інші діти в авто постраждали.
Источник:Поліція Рівненщини
Аварія сталась ввечері між селами Антонівка та Нетреба у Вараському районі.
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Як виникла ДТП
Водій Audi А6 не вибрав безпечної швидкості руху, тому не впорався із керуванням і з'їхав з дороги та врізався у дерево. Підліток за кермом загинув на місці.
Що відомо про постраждалих
- В автівці було 3 пасажирів, усі постраждали. Наразі вони перебувають в реанімації.
- У 14-річної дівчини та 16-річного хлопця виявили політравму. У ще однієї 15-річної пасажирки діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. Їй довелось ампутувати палець руки.
- Усі троє дітей є школярами Малих та Великих Цепцевичів. перебувають у реанімації.
Чому неповнолітні їздили на машині
Попередньо відомо, що школярі вирішили покататись. Авто залежить родичу загиблого хлопця.
Слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини з'ясовують.
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