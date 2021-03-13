У Рівненській області 12 березня трапилась страшна ДТП. Водій, якому було 16 років, влетів у дерево. На жаль він загинув, а інші діти в авто постраждали.

Аварія сталась ввечері між селами Антонівка та Нетреба у Вараському районі. Читайте також На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: багато постраждалих Як виникла ДТП Водій Audi А6 не вибрав безпечної швидкості руху, тому не впорався із керуванням і з'їхав з дороги та врізався у дерево. Підліток за кермом загинув на місці. Що відомо про постраждалих В автівці було 3 пасажирів, усі постраждали. Наразі вони перебувають в реанімації.

У 14-річної дівчини та 16-річного хлопця виявили політравму. У ще однієї 15-річної пасажирки діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. Їй довелось ампутувати палець руки.

Усі троє дітей є школярами Малих та Великих Цепцевичів. перебувають у реанімації. Чому неповнолітні їздили на машині Попередньо відомо, що школярі вирішили покататись. Авто залежить родичу загиблого хлопця. Слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини з'ясовують.