Знакомство в интернете, которое оказалось любовью всей жизни. Потеря памяти за несколько месяцев до свадьбы. Увольнение со стабильной работы ради реализации мечты. По мотивам истории Марии Яремовой можно создать очень романтичный фильм.

Этот материал планировался как рассказ о бизнесе, который пытается пережить волну карантинных локдаунов. Однако после более близкого знакомства с соучредителем кафе "На подоконнике" Марией Яремовой стало понятно, что о ней можно рассказать гораздо интереснее.

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Потому что этот рассказ на сайте 24 канала – значительно больше обычной истории успеха семейного дела.

Год, изменивший жизнь

Мария жила привычной жизнью госслужащей. Имела спокойную и предсказуемую работу литредактора в Верховном суде. Получала стабильную зарплату. Мечтала, что когда-то устроится работать в издательство и будет редактировать книги. Принимала участие в поддержке местной футбольной команды, больше ради общения с людьми, чем ради футбола. Увлекалась выпечкой, которой радовала близких. Но 2014 год полностью перевернул этот уклад жизни.



Мария работала на госслужбе 18 лет / Фото из архива Марии

Во-первых, Мария открыла для себя современный мир кондитерских изделий. Коллега начала ходить на кулинарные мастер-классы и приносить все ею приготовленное на работу.

"Всю свою жизнь я любила создавать вкусности. Но до 2014 года мое кулинарное умение было на начальном этапе умений девушки, которая "неплохо печет": торты, пирожки, плюшки. Потом коллега начала учиться и открыла мне мир новой кондитерки. Выяснилось, что сейчас есть много возможностей, которых раньше у нас не было. А рецептов просто невероятное количество!", – рассказывает Мария.

Знакомство с миром современных кондитерских изделий открыло девушке безграничный простор для творчества / Фото из архива Марии

Вдохновившись опытом коллеги, Мария рискнула и сама начала учиться. Результат превзошел ожидания. Уже за год хобби вышло на новый уровень – она начала создавать десерты на заказ.

Во-вторых, она изменила круг общения. 2014 год для многих стал периодом смены окружения. Тогда для многих вопрос "общаться ли дальше с человеком?" определял отношение к российско-украинской войне. Мария не была исключением.

Она стала волонтеркой в военном госпитале.

У меня очень обостренное чувство справедливости. Когда все это заварилось, я не могла не отреагировать. Когда началась война, в госпитале начали привозить ребят, я хотела их поддержать,

– рассказывает Мария.

"Собирала по знакомым джемы и варенья, пекла пироги и печенья и носила на волонтерский пункт, который только что открылся. Потом узнала, что на киевском вокзале открылся волонтерский пункт помощи военным. Вот там я помогала вплоть до 2018 года", – говорит она.

С началом войны Мария стала волонтеркой в Киевском военном госпитале / Фото из архива Марии

Волонтерство поспособствовало изменению круга общения для Марии и подарило новых друзей.

История любви

Изменения 2014 года привели также к встрече Марии с мужчиной, который стал любовью жизни.

Они познакомились в одном из АТО-шных сообществ в соцсетях в 2015 году. Юрий служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, был командиром взвода.

У меня закончились одни совершенно идиотские отношения. Я сидела в полном раздрае и не знала, как это все побыстрее отпустить. Он говорит, что мы познакомились после того, как я ночью написала отчаянный пост, что мне нужен сантехник – потекла труба. Но, на самом деле Юра раньше мне начал писать,

– вспоминает Маша.

Это была невероятно романтическая переписка. Юрий писал ей стихи. Длинные и очень красивые. "Он сначала стал моим другом. Реальным другом. Мы общались каждый день, и он искренне интересовался моими делами. На фоне всех остальных было очень заметно его серьезное отношение ко мне. Так мы начали общаться", – рассказывает Мария.

Знакомство с мужчиной началось с романтических стихов в соцсетях / Фото из архива Марии

Постепенно стало понятно, что это не только дружба по переписке. Что это – гораздо больше, чем просто дружба. Они начали встречаться. Потом – жить вместе. Так у Юрия появился дом, куда он приезжал в отпуск с войны. "На самом деле, все очень просто. Он настолько мой человек, что это что-то невероятное. Со временем начала замечать, что мы даже психуем одинаково", – смеется Мария.

В феврале 2018 года, когда пара уже распланировала свадьбу на конец весны, Юрий получил ранение во время минометного обстрела – буквально за два месяца до демобилизации. Маше лишь сообщили, что он тяжело ранен, прооперирован и будет транспортирован в Бахмутский госпиталь – больше никаких подробностей.

В Бахмуте Маша и нашла жениха. В реанимации, без сознания, с тяжелыми травмами. На следующий день Юрия перевели в госпиталь в Харьков. Потом – в Киев. Все время он оставался в коме. Мария сопровождала его, выслушивая очень осторожные прогнозы относительно состояния любимого.

Уже в Киеве после 9 дней медицинской комы Юра пришел в себя. И тут выяснилось, что он потерял память и не узнает свою невесту.

"Было реально стремно. Первый день, когда меня к нему пустили, я забежала – а он смотрит полупустым взглядом. Спрашиваю, узнает ли он меня – кивает, что да, но как-то неуверенно. Когда я пришла к нему на следующий день, он начал очень быстро говорить. Но голоса у него еще не было и не было ясно, что он говорит. Дала ему телефон, чтобы он на клавиатуре показал – обе руки, сильно побиты осколками, были в гипсе, и пришлось долго угадывать нужные буквы. Оказалось, боялся, что что-то должен врачам за операции. Я это все выслушала, успокоила, а потом снова спросила, узнает ли он меня. Он только покачал головой отрицательно. Слава Богу, уже на следующий день он меня узнал. Но это был один из самых длинных дней в моей жизни", – вспоминает Мария.

Юрий и Мария вместе прошли длительную реабилитацию после ранения / Фото из архива Марии

Потом были долгие месяцы лечения и восстановления. Юрий и Мария поженились. Уже после свадьбы решили, что будут делать свои мечты реальностью. Точнее, одну мечту на двоих, в которую поверили настолько, что все силы бросили на ее реализацию. Так появилось их семейное дело – кафе-кондитерская "На подоконнике".

Воплощение мечты

Юрий до войны долго работал в полиграфии, мечтал открыть книжный магазин. Мария мечтала о месте, где она бы могла создавать невероятные кондитерские изделия и радовать ими людей. В конце концов, подумав немного, они придумали, как объединить эти мечты. И открыли семейное кафе-книжный магазин. Там можно выпить вкусный кофе, полакомиться авторскими десертами, которые Маша ежедневно собственноручно готовит для посетителей, и почитать или купить книги на разный вкус.

Ради своего кафе Мария бросила стабильную работу без колебаний. На открытие заведения потратили все средства, включая компенсацию за полученные Юрием ранения и инвалидность. Над реализацией дизайнерского замысла атмосферного места работали вместе с друзьями. Много времени посвятили консультациям со специалистами ресторанного бизнеса.

Над концепцией заведения Юрий и Мария работали тщательно, чтобы она включала мечты обоих / Фото из архива Марии

"Мы хотели дать людям такое место, куда можно прийти и чувствовать себя уютно и с компанией, и самому. Юра над этим смеется, а я верю, что еда – самый простой и доступный регулятор настроения. Взять любимый напиток, сесть в укромности, съесть торт и насладиться моментом – это всегда помогает", – говорит Мария.

Меню заведения она разрабатывает и реализует самостоятельно. Чтобы все точно было вкусно и качественно, а не как в массовой продаже. "Кондитерка – это стресс. Она требует много времени и сил. Но когда видишь, что люди едят то, что ты создаешь, и натурально получают удовольствие – это кайф! Мне невероятно тяжело физически. Я прихожу домой и падаю реально без ног каждый день. Но я счастлива. Совершенно не жалею, что моя жизнь так изменилась. Имею амбициозную надежду, что мы можем менять настроение людей к лучшему. Это многого стоит", – добавляет она.

С учетом того, что 2020 год был не самым благоприятным для ресторанного бизнеса, без происшествий также не обошлось. Из-за весеннего локдауна они несколько раз переносили открытие заведения. Из-за январских карантинных ограничений – перестроились под работу "на вынос". Из-за определенной бессистемности введенных ограничений не сразу смогли найти одноразовую посуду для срочной доставки заказанной выпечки. При этом Мария шутит, что выбранное ими место для открытия заведения повлияло на его судьбу – бульвар Труда обязывает работать изо всех сил.

Все десерты для заведения Мария создает собственноручно / Фото из архива Марии

От всех трудностей эпохи пандемии коронавируса это все равно не спасает, и их бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и вся сфера обслуживания: падение количества посетителей и жесткая позиция собственника помещения относительно платы за аренду.

Впрочем, Мария говорит, что обо всех тех переменах, которые произошли в ее жизни, совершенно не сожалеет. "Я понимала, что не хочу больше заниматься редактурой – даже в желанном когда-то издательстве. Понимала, что больше не могу остаться на госслужбе. Она имеет свои преимущества. Но за 18 лет работы там я не просто закисла. Я перебродила. Там не было для меня ни развития, ни удовольствия, ни возможности дышать", – объясняет она.

Оказалось, что если оторваться от той стабильной работы и сделать прыжок в неизвестность, он может кардинально все изменить, причем к лучшему. Потому что я перестала жить с болезненным ощущением, что напрасно упустила еще один день бесценной для меня жизни,

– говорит Мария.