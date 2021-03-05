В Верховной Раде принимают инициативу президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве. Нужно понимать риски для нацбезопасности и предотвратить их.

При этом, введение либеральной политики по этому вопросу уже существует 30 лет. Такое мнение высказал Олег Дунда, народный депутат от "Слуги народа".

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По его словам, с каждым годом эта проблема нарастает, учитывая то, сколько людей имеют гражданство других государств – Венгрии, Франции, Аргентины или России, например.

К тому же, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в случае с государством-агрессором Россией не может даже говориться о двойном гражданстве. Впрочем, нардеп Дунда не совсем согласен с министром по этому поводу.

"У нас очень много украинцев получили российские паспорта гораздо раньше. Например, наши граждане в Крыму вынуждены получить гражданство РФ, но мы не можем их дискриминировать", – считает Дунда.

Риски для нацбезопасности

По словам нардепа, нужно также понимать риски для национальной безопасности. В частности, для российского гражданства:

риски голосования, то есть избирательные;

воздействие на людей, у которых есть гражданство России.

А забирать украинское громадянсво у миллионов людей – бессмысленно,

– сказал нардеп.

Он также добавил, чтобы предотвратить риски предусмотрено – если государство признано агрессором, то некоторые права временно прекращают действие, например, избирательные.

Справка. Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев. Президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие, подписав соответствующий указ 4 марта.

Двойное гражданство в Украине: главное

По состоянию на март 2021 года в Украине запрещено двойное гражданство.

Это означает, что когда украинец добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.

Лишить человека гражданства имеет право только президент Украины.

В основном двойные паспорта имеют лица, проживающие в населенных пунктах на границе с Венгрией, а также на оккупированных Россией территориях.

Смотрите видео: нардеп о рисках двойного гражданства