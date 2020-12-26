В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира запустили уже 9 Украинский аудиогидов. На этот раз – в Колизее в Риме.

Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "Культурная дипломатия". Проект призван распространять украинский язык в мире. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский,

– сказала Зеленская.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

"Рад присоединиться к этому нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира, – отметил Сосков.

Где еще заработают аудиогиды на украинском

По словам Зеленского, в 2021 году украиноязычные аудиогиды заработают:

в лондонском Тауэре,

Версальском дворце,

Национальном природоведческом музее в Берлине,

музейном комплексе Ватикана,

Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашем,

Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Смотрите видео об инициативе Зеленской: