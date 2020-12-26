В Римском колизее заработал украинский аудиогид: видео
В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира запустили уже 9 Украинский аудиогидов. На этот раз – в Колизее в Риме.
Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "Культурная дипломатия". Проект призван распространять украинский язык в мире. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.
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Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский,
– сказала Зеленская.
"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.
"Рад присоединиться к этому нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира, – отметил Сосков.
Где еще заработают аудиогиды на украинском
По словам Зеленского, в 2021 году украиноязычные аудиогиды заработают:
- в лондонском Тауэре,
- Версальском дворце,
- Национальном природоведческом музее в Берлине,
- музейном комплексе Ватикана,
- Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашем,
- Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.
Смотрите видео об инициативе Зеленской:
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