Річниця Євромайдану та Революції Гідності: Рада засудила злочинний режим Януковича
У день сьомої річниці початку Євромайдану та Революції Гідності Верховна Рада засудила злочинний режим президента-втікача Віктора Януковича. Нардепи ухвалили постанову №2739.
Источник:24 канал
Свій голос "за" віддали 295 парламентарів. Таким чином Рада заявила, що Революція Гдності – один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.
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