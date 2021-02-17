У день сьомої річниці початку Євромайдану та Революції Гідності Верховна Рада засудила злочинний режим президента-втікача Віктора Януковича. Нардепи ухвалили постанову №2739.

Свій голос "за" віддали 295 парламентарів. Таким чином Рада заявила, що Революція Гдності – один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи. Читайте також Новина доповнюється...