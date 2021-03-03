Пленника Кремля, крымчанина Олега Приходько, отправили в тюрьму на 5 лет. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Украинского политзаключенного освободили от наказания по статье о хранении взрывчатки, поскольку истек ее срок давности.

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Другие подробности

Пленника Кремля на год отправят в колонию строгого режима. Там заключенные должны все время находиться в своих камерах.

В то же время Приходько также обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Это – примерно 42 тысячи гривен.

Сам крымчанин отметил, что Россия преследует его за публичную проукраинскую позицию.

Как пишут "Ґрати", лица людей, которые свидетельствовали против Приходько, засекретили. Они уверяли, что якобы слышали о террористических планах от него лично. Другие свидетели выступили в защиту мужчины.

Заметим, что в октябре 2020 года Приходько пригрозил перерезать себе вены, если ему не передадут лекарства, которые отправила дочь. В крымчанина – больные почки, ему ежедневно нужно их принимать.

Что еще известно о Приходько

Он – проукраинский активист из Крыма. В 2016 году его впервые задержали российские силовики. Причина – украинские номерные знаки на автомобиле. В начале 2019 года к нему пришли с обысками.

Тогда забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику. А уже в октябре 2019 года Приходько задержали в третий раз.

Россия обвиняет активиста в подготовке подрыва городской администрации города Саки в оккупированном Крыму. Силовики якобы нашли у него дома взрывчатые вещества. По словам Приходько, их подбросили.