Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что переговоры с Россией очень тяжелые. Более того, сегодня договориться с Кремлем относительно оккупированных территорий – невозможно, ведь можно договориться только об условиях своей капитуляции. А причина тому – минские соглашения, которые являются не выгодными как Москве, так и Киеву.

Сенцов о "Минске" и агрессии Кремля в отношении Украины

Как отметил Сенцов, коллапс с оккупированными территориями возник в конце 2014-го – начале 2015 года. Тогда был подписан так называемый "Минск – 2" или минские соглашения в современном виде. Такое мнение бывший пленник Кремля высказал в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

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По его словам, тогда стало ясно, что Украина не может военным путем отвоевать Донбасс. А Крым и подавно. И что все эти минские соглашения – нечто вроде перемирия. То есть, ни Россия, ни Украина не будут их выполнять. Потому что в таком виде, как их прописали, они невыгодны любой стороне

России прежде всего. Потому что Россия не для того захватывала Донбасс, чтобы его отдавать. Она захватывала Донбасс, чтобы забрать эту территорию, а потом еще и еще другие. Это экспансия в одну сторону. В обратном направлении это не работает,

– отметил Сенцов.

Он подчеркнул, что эти вещи надо понимать. Иначе ты не сможешь вести переговоры с Россией и всегда будешь проигрывать. В то же время отметил, что с Россией трудно вести переговоры, поскольку это сильный игрок, несмотря на все свои пробелы. Но надо драться.

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"Борьба не всегда бывает прямой и не всегда предусматривает штурм Донецка. Борьба – это когда ты ставишь перед собой цель и делаешь все для ее достижения. Надо иметь стратегию в отношении оккупированных территорий и занимать более активную позицию. В то же время с Путиным договариваться не следует, так как это бессмысленно", – подытожил бывший политзаключенный.