В любой план по мирному урегулированию войны на Донбассе обязательно должна быть вовлечена Россия. Все из-за того, что именно она начала войну на востоке Украины и без ее участия любые действия невозможны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что без вступления России в реализацию мирного плана все усилия будут напрасными. Как он отметил, ее представителей или с помощью давления, или санкций надо привлекать к переговорам.

Читайте также: Ермак Россия нуждается в напоминаниях, что она является стороной переговоров по Донбассу

По словам Мусиенко, Россия в своем стиле демонстрирует, что либо Украина идет на уступки и выполняет Минские договоренности, в частности в политической части, либо боевики будут "играть на обострении этого конфликта".

В любом переговорном формате, начиная с Будапештского меморандума, заканчивая минскими договоренностями или иным форматом – вести его без России будет контрпродуктивно,

– подчеркнул руководитель Центра.

Обратите внимание! Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования войны на Донбассе готов. Его начнут воплощать тогда, когда Россия на это отреагирует.

Мусиенко отметил, что на протяжении последних лет, даже несмотря на перемирие, постоянно продолжается передислокация российских войск, прибытие снайперов или подразделений из России и укрепление позиций пророссийских формирований.

К теме Может произойти трагедия, – Кравчук о недопуске МАГАТЭ на оккупированный Донбасс

"Это все связано с тем, что украинская власть сейчас декларирует намерения предложить альтернативный план минским договоренностям – какой-то другой документ, который соответствует их духу", – рассказал он.

Мусиенко подытожил, что Россия взялась за старую тактику – давить на Украину эскалацией.

Россию надо привлекать к любым переговорам: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: последние события

В течение суток 9 марта 2021 года пророссийские боевики 21 раз нарушили договоренности о режиме тишины.

Наемники стреляли вблизи Красногоровки, Песков, Новозвановки, Авдеевки, Лебединского, Троицкого, Железного, Золотого-4, Опросного, и Южного.

Боевики били из пулеметов и минометов. Украинские военные открывали ответный огонь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала