Россию или давлением, или санкциями надо привлекать к переговорам, – Мусиенко
В любой план по мирному урегулированию войны на Донбассе обязательно должна быть вовлечена Россия. Все из-за того, что именно она начала войну на востоке Украины и без ее участия любые действия невозможны.
Источник:24 канал
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что без вступления России в реализацию мирного плана все усилия будут напрасными. Как он отметил, ее представителей или с помощью давления, или санкций надо привлекать к переговорам.
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По словам Мусиенко, Россия в своем стиле демонстрирует, что либо Украина идет на уступки и выполняет Минские договоренности, в частности в политической части, либо боевики будут "играть на обострении этого конфликта".
В любом переговорном формате, начиная с Будапештского меморандума, заканчивая минскими договоренностями или иным форматом – вести его без России будет контрпродуктивно,
– подчеркнул руководитель Центра.
Мусиенко отметил, что на протяжении последних лет, даже несмотря на перемирие, постоянно продолжается передислокация российских войск, прибытие снайперов или подразделений из России и укрепление позиций пророссийских формирований.
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"Это все связано с тем, что украинская власть сейчас декларирует намерения предложить альтернативный план минским договоренностям – какой-то другой документ, который соответствует их духу", – рассказал он.
Мусиенко подытожил, что Россия взялась за старую тактику – давить на Украину эскалацией.
Россию надо привлекать к любым переговорам: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: последние события
- В течение суток 9 марта 2021 года пророссийские боевики 21 раз нарушили договоренности о режиме тишины.
- Наемники стреляли вблизи Красногоровки, Песков, Новозвановки, Авдеевки, Лебединского, Троицкого, Железного, Золотого-4, Опросного, и Южного.
- Боевики били из пулеметов и минометов. Украинские военные открывали ответный огонь.
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