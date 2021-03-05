Россия продолжает наращивать боевой потенциал группировки войск не только вблизи границы с Украиной, а и на временно оккупированных украинских территориях. Происходит это несмотря на международные договоренности и обязательства, которые взяло на себя государство-агресор.

О провокациях со стороны России сообщило Главное управление разведки Минобороны. По данным ведомства, оккупанты на временно оккупированной территории на востоке с конца февраля активизировали идеологическую работу среди местного населения. Актуально Российские наемники ранили украинского бойца возле Марьинки О чем говорится Выросли объемы размещения агитации, направленной на героизацию боевиков и пропаганду по службе в составе пророссийских войск. Говорится о первом и втором армейских корпусах.

Такую информацию размещают в общественных местах, на остановках транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений.

В местных СМИ, соцсетях и с помощью СМС возросло количество и периодичность сообщений о прохождении военной службы в рядах оккупантов. Последние провокации на Донбассе: главное За последнюю неделю были и фейковые постановочные сюжеты российских СМИ, что якобы украинская армия стреляет, тогда как на самом деле по населенным пунктам на временно оккупированной территории били сами боевики.

Были и совершенно нелепые заявления врага и откровенная ложь, будто ОБСЕ поддерживает введение так называемых российских миротворцев в зону конфликта, но это была часть пропаганды.

Само же заявление о намерениях стрелять – напоминает откровенный выход из минских договоренностей. Об этом заявил председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. Ситуация на фронте может обостриться в любой момент: чего ждать от России – читайте в нашем материале.